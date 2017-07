Abwassersysteme überfordert

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Neuzelle (MOZ) Das System der Regen-Entwässerung in Eisenhüttenstadt und Umgebung ist in bestimmten Ausnahmesituationen gnadenlos überlastet. Die verbauten Rohre sind schlicht zu klein, um Wassermassen wie am Wochenende aufzunehmen. In Neuzelle drückte es Fäkalien aus den Leitungen.

Man werde umdenken müssen, sagt Jürgen Köpke, der Betriebsstättenleiter Abwasser beim Trinkwasser und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV), am Montag nach den Überschwemmungen. Die EntwässerungsAnlagen seien vor Jahren für den sogenannten einjährigen Regen konzipiert worden. Doch mittlerweile komme häufiger viel mehr Niederschlag auf einmal herunter. "Die Netze sind bei Starkregen überfordert", betont er. In Eisenhüttenstadt waren die Cottbuser Straße, die Beeskower Straße und die Karl-Marx-Straße am Wochenende teilweise zu Seen geworden. Mal wieder.

40 Liter pro Quadratmeter seien am Sonnabend innerhalb weniger Minuten heruntergekommen, weiß Köpke. Wären es 40 Liter verteilt auf 24 Stunden gewesen, wäre das ein Nieselregen, der niemanden stört. Im Normalfall kommen ihm zufolge pro Tag etwa 5000 Kubikmeter häusliches Abwasser auf der Kläranlage des TAZV an - bei Trockenheit. Am Sonnabend waren es aufgrund des Niederschlags 10 000 Kubikmeter - also doppelt so viel. Der Betriebsstättenleiter hat sich längst darauf eingestellt, dass die extremen Wettersituationen zunehmen werden. In diesem Jahr - und es ist gerade einmal Juli - seien bereits 460 Liter Niederschläge pro Quadratmeter heruntergekommen, normalerweise seien es durchschnittlich 570 Liter in zwölf Monaten.

Das gesamte Abwassersystem müsse untersucht werden, sagt Jürgen Köpke. Aber da stehe man gerade erst am Anfang. Im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ, wo es ständig überschwemmte Grundstücke und vollgelaufene Keller gab, war der Startpunkt. Dort hat der TAZV als Resultat einen neuen Regenwasserkanal installiert und im Bereich der Holzwolle für etwa eine Million Euro ein Speicherbecken für solche Unwetterereignisse angelegt. Jetzt solle es mit den Wohnkomplexen I bis IV weitergehen. Für das gesamte Stadtgebiet, wo es 3000 Regeneinläufe gibt, dürfte das einige Zeit in Anspruch nehmen.

Letztlich ist klar, dass die Kanäle des Regenwassernetzes zu klein sind. Die Aufnahmekapazitäten müssten also angepasst werden. Um nicht alle Leitungen auszutauschen, favorisiert der TAZV den Bau weiterer Speicherbecken in den Wohngebieten.

Bis auf Ausnahmen ist es in Eisenhüttenstadt so, dass das Abwasser aus den Haushalten und Regenwasser separat abgeleitet werden, klärt Köpke auf. Nur in Fürstenberg gebe es ein Mischsystem. Während der TAZV in der Stahlstadt sowohl für die Schmutzwasser-, als auch für Regenwasserentsorgung zuständig ist, wacht in den benachbarten Ämtern die Gemeinde über die Regenwassereinläufe.

Die wurden in Neuzelle beim Bau der Dorchebrücke im vergangenen Jahr ebenfalls erneuert. Doch der Regen am Sonnabend überforderte die Gullys. Ein Neuzeller stellte noch am Tag selbst ein Video ins Netz, auf dem man sah, wie es aus einer Schmutzwasserabdeckung heraussprudelte. Denn das Wasser kam in solchen Massen den Berg herunter, dass es nicht nur in Regeneinläufe floss, sondern sich auch seinen Weg in die Schmutzwasserkanäle suchte. Das Resultat. Die liefen über. "Hier kommt sogar die Scheiße aus dem Rohr", lautet der Kommentar des Neuzellers zum Film. Und Rita Lang, Anwohnerin an der Brücke, bestätigt dies. Sie musste von ihrem Hof Toilettenpapier und allerlei anderen Unrat entfernen, als das Wasser wieder gesunken war. "Klar hat das gestunken", sagt die 82-Jährige, die noch am Montag mit dem Saubermachen beschäftigt war. "Das Wasser ist vorne reingelaufen und hinten wieder raus." Und natürlich war auch das Haus betroffen. "Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Mittlerweile sind unsere Türen unten schon verfault", sagt die Rentnerin und fügt mit Blick auf die Bauarbeiten an der Dorchebrücke hinzu: "Dabei hatten mir die Bauleute versprochen, dass es keine Überschwemmungen mehr geben wird."

Jürgen Köpke vom TAZV geht davon aus, dass vor allem auch die Regenentwässerung des Neubaugebietes beim Slawengrund überprüft werden müsse. Denn das Wasser von dort rauscht in Richtung Dorchebrücke.