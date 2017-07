Neuer Anlauf für den Jakobsweg

artikel-ansicht/dg/0/

"Tolle Idee, ein guter Hinweis!" Kathrin Paul, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee, ist für den Gedanken, den alten Pilgerpfad zwischen Frankfurt (Oder) und Lübben touristisch zu vermarkten, spontan begeistert. Für Radfahrer und Wasserwanderer gebe es in der Region ein gutes Angebot. Aber für Wanderer? "Da haben wird noch eine Menge Luft nach oben!" Nach Ablauf der aktuellen Saison werde sie und ihr Team sich mit dem Thema befassen: "Wandern ist eine Form der Entschleunigung und daher sehr gefragt." Die Route als Verbindung von der Oderregion über das Schlaubetal und Schwielochsee bis hin in den Spreewald findet die Touristikerin sehr interessant.

Katrin Paul war 2009 noch nicht im Amt, als Viadrina-Studenten um ihren Professor Ulrich Knefelkamp die kaum bekannte Pilgerroute Frankfurt (Oder)-Leipzig anhand historischer Quellen rekonstruierten. Damals gab es eine mit 80 Personen gut bestückte und vielbeachtete Wanderung entlang der Route, die in der Burg Beeskow endete. Dort wurde ein Symposium zum Thema abgehalten. Die damals verantwortlichen Touristiker versprachen, den Weg zu einem Highlight für Wanderer aus Nah und Fern zu machen. Doch seither ruht still der See, es fehlt vor allem an der notwendigen Ausschilderung. Heute zeugen nur noch drei hölzerne Stelen mit eingemeißeltem Jakobusgesicht und der charakteristischen Jakobsmuschel von dem einstigen Elan. Die Stelen des Fürstenwalder Holzbildhauers Steffen Böttger findet man der Burg, am Ältesten Haus und am Friedhof Kohlsdorf.

Wie dem 2009 veröffentlichen "Forschungsprojekt "Jakobswege östlich und westlich der Oder" zu entnehmen ist, startet der Pilgerwanderung in Frankfurt (Oder) am Portal der Marienkirche. Erste Station ist der Stadtteil Güldendorf. Von hier aus geht es durch den Wald vorbei am Helenesee weiter nach Müllrose. Dort dürften die Pilger vor allem die Stadtpfarrkirche, deren Vorgängerbau aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert, aufgesucht haben. Eine weitere Station auf dem Weg nach Leipzig ist Gut Zeisigberg.

Die Route führt weiter durch Merz und Oegeln bis Beeskow. Die 1511 vollendete Marienkirche dürfte genauso Etappenziel der Pilger gewesen sein, wie die sogenannte Mönchsherberge in der Klosterstraße, die in Wirklichkeit eine Pilgerherberge gewesen ist. Über den Marktplatz und vorbei am Rathaus führt der Weg aus der Stadt hinaus und weiter nach Kohlsdorf. Der Weg führt am Leipsee vorbei, bis Briescht, dort wird die hölzerne Zugbrücke überquert. Von dort aus geht es weiter Richtung Lübben.

Wie die Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion e.V. mitteilt, ist geplant, die Pilgerroute Frankfurt (Oder)-Leipzig auszuschildern. "Allerdings ist der Weg erst projektiert. Die entsprechenden Unterlagen sind nicht direkt zugänglich", so Vizepräsident Wolfgang Wesenberg. Katharina Maak, Vorstandsmitglied des Vereins, die das Vorhaben bereits von 2006 bis 2009 als Projekt-Koordinatorin geleitet hatte, sagt, es gebe nach wie vor ein starkes Interesse seitens der Jakobusgesellschaft, den Pilgerweg Frankfurt (Oder)-Leipzig weiter zu entwickeln. Die ehrenamtlich arbeitenden Vereinsmitglieder hätten personell und zeitlich nicht genügend Kapazitäten, sich allein um den Weg zu kümmern. Daher seien Interessierte, die vor Ort zum Beispiel Teile des Weges abwandern und dokumentieren, jederzeit willkommen.

Einen Wanderweg auszuschildern bedeute, unter andererem, die Wegesicherungspflichten jederzeit zu gewährleisten. Dies könne nur im Einvernehmen mit den privaten und öffentlichen Eigentümern der Wegeabschnitte gehen. "Der Jakobsweg Richtung Leipzig ist weiterhin eine Herzensangelegenheit", so Katharina Maak.

Kontakt: Per E-Mail an info@brandenburger-jakobswege.de; Tel.: 03366 3384290 (Ehrenamtszentrale Beeskow)