Weg frei für privat finanzierten Straßenbau

Dagegen scheiterte eine Richtlinie, die es ermöglichen sollte, Instandhaltungsmaßnahmen privat zu finanzieren, an einem Stimmenpatt. Acht Ja-Stimmen standen acht Nein gegenüber. Die Richtlinie hätte es Anliegern erlaubt, auf eigene Kosten eine sogenannte Tränkdecke einbringen zu lassen. Das hätte dazu führen können, dass die betroffenen Grundstückseigentümer zweimal bezahlen - bei der Instandhaltungsmaßnahme und zu einem späteren Zeitpunkt beim tatsächlichen Straßenausbau. Mehrere Gemeindevertreter sahen ein erhebliches rechtliches Risiko für die Gemeinde: Sie könnte bei Klagen auf ihren Ausbau-Bescheiden sitzen bleiben.

Eine deutliche Mehrheit - neun zu fünf bei zwei Enthaltungen - gab es dagegen für die Richtlinie, die regelt, wie Anwohner unbefestigter Straßen auf eigene Kosten zu einem Ausbau kommen können. Wichtigste Einschränkung: Anwohner der Straßen, die die Gemeinde in den nächsten vier Jahren selbst herstellen will, sind außen vor, müssen warten - weil sonst aller Planungsvorlauf der Verwaltung für die Katz wäre. Auf Drängen von Lutz Kumlehn, dem Vorsitzenden der Fraktion FDP/Bürgerbündnis, soll diese Ausschluss-Bedingung präzisiert werden. Der Ausbau einer Straße soll demnach nicht nur in der Konzeption der Gemeinde, sondern in der mittelfristigen Finanzplanung verankert sein. Damit will Kumlehn verhindern, dass ein Straßenbau-Projekt scheitert, weil die Gemeinde es angehen wollte, aber am Ende nicht anging, aus welchen Gründen auch immer. Der Änderungsantrag wurde mit fünf zu vier Stimmen, bei sieben Enthaltungen, beschlossen.

Das nunmehr beschlossene Verfahren soll grob wie folgt ablaufen: Die Bürger einer Straße, die die genannten Bedingungen erfüllt, schließen sich zu einer Initiative zusammen und erklären per Unterschrift auf einem Formblatt ihre Bereitschaft, sich an einer Straßenbaumaßnahme gemäß der Richtlinie zu beteiligen. Nur bei mehrheitlichem Interesse der Anlieger geht es weiter. Die sollen dann einen verantwortlichen Ansprechpartner benennen, es gibt ein zunächst noch unverbindliches Gespräch mit der Gemeinde. Für Voruntersuchungen, mit denen geklärt wird, ob zum Beispiel der Baugrund sich eignet, kann auch Geld von der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Danach wird es schon ernster. Mindestens zwei Drittel der Anlieger sollen weiter für den Straßenausbau sein, das soll ebenfalls per Unterschrift nachgewiesen werden. Auf die Gretchenfrage, was aus denen wird, die nicht unterschreiben, gab es in der Gemeindevertretung eine klare Antwort von Bürgermeister Ralf Steinbrück: "Die, die nicht mitmachen, zahlen auch nicht."

Im weiteren Verlauf müssen die Ausbauwilligen, die gegebenenfalls auch die Kosten der Unwilligen mittragen, eine rechtsfähige Vereinigung bilden, die dann einen Erschließungsvertrag mit der Gemeinde abschließt. Naheliegend sei eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR, es könnte aber auch ein Verein oder eine GmbH sein, so Steinbrück. Diese Vereinigung muss alles bezahlen und wählt auch die Firma aus. Gleichwohl muss das Bauprogramm von der Gemeinde - und zwar auch von der Gemeindevertretung - abgesegnet werden. Wenn die Straße irgendwann fertig ist, geht sie an die Gemeinde über. Damit sind die Anlieger aus dem Spiel, was die spätere Unterhaltung angeht.