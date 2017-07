Verfrühte Plakatwerbung: SPD sorgt für Ärger

artikel-ansicht/dg/0/

Viele Wahlplakate von Jennifer Collin wurden bereits am Sonnabend in Oranienburg platziert. © MZV

Bürgermeisterkandidat Heiner Klemp (Bündnis 90/Grüne) fragte die SPD-Bewerberin Jennifer Collin am Sonntag über Facebook, wie sie im Falle ihrer Wahl denn mit Parteien umgehen werde, die im Wahlkampf geltendes Recht verletzten oder sich dadurch Vorteile verschaffen wollten. "Würdest du bei der SPD beide Augen zudrücken?", fragte Klemp. Mit einer Antwort ließ die SPD-Kandidatin bis Montagnachmittag auf sich warten. "Wenn dies bei dem einen oder anderen zu Unmut und Ärger führte, tut es mir für jene Personen leid", antwortete Collin auf die Vorwürfe, die auch für Hohn und Spott sorgten.

Ansonsten hielt Collin die Umgehung der Erlaubnis offensichtlich für wenig relevant. "Der Fokus sollte eher darauf gerichtet sein, wie die Herausforderungen der kommenden Jahre bewältigt werden und nicht, ab wann Plakate aufgehängt sind. Wäre das unser einziges Problem, dann könnten wir froh sein." Immerhin wäre Collin als Stadtoberhaupt, darauf weist Klemp ebenfalls hin, auch oberste Chefin der Ordnungsbehörde, die Ordnunsgwidrigkeiten von Bürgern mit Bußgeldern ahndet.

Das Ordnungsamt sieht für eine Ahndung der verfrühten Wahlwerbung allerdings keinen Anlass. Das Aufhängen von Wahlplakaten sei lediglich anzeige-, aber nicht genehmigungspflichtig. "Tatsächlich wird die Stadt im Einzelfall keine restriktiven Maßnahmen ergreifen", teilte Amtsleiterin Sylvia Holm mit und wies darauf hin, dass die Plakate "unverzüglich nach der Wahl zu entfernen" seien. Die Sondererlaubnis gilt bis 25. September. Die beiden Stichwahlkandidaten dürfen ihre Plakate bis zum 16. Oktober hängen lassen. In anderen Bundesländern darf mit dem Plakatieren übrigens erst sechs Wochen vorm Wahltermin begonnen werden.

Unabhängig vom Handlungsbedarf im Ordnungsamt fragte der parteiunabhängige Bürgermeisterkandidat Friedemann Humburg am Montag nach Fairness im Wahlkampf. "Auch wenn der Wahlkampf in die heiße Phase geht, darf man nicht machen was und vor allem wie man will, sondern hat sich an geltendes Recht zu halten", sagte Humburg, der selber im Wahlkampf ganz auf Plakate verzichten will. "Wie ernst werden die Gesetze genommen, die unserem demokratischen Verständnis entspringen?", fragte Humburg. Das Fehlverhalten dürfe nicht mit einigen lapidaren Worten abgetan werden.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Dirk Blettermann tat ahnungslos. Er habe die Genehmigung nicht richtig gelesen und von dem Datum nichts gewusst. "Es tut mir leid. Was soll ich denn nun machen?", fragte er. Seine Partei habe in der Vergangenheit immer am Wochenende plakatiert. Auf Facebook schlug Blettermann vor, dass sich diejenigen, die sich benachteiligt fühlten, melden können. "Wir finden eine Lösung", sagte er.

Alle Ortsvereinsvorsitzenden des Landkreises wurden bei einem Wahlkampftreffen der SPD Oberhavel am 15. Juli in Bärenklau ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ab Montag zu plakatieren sei. "Bitte aufhängen - ab 23. Juli, 23.50 Uhr!", stand in einer Power-Point-Präsentation über dem Konterfei des SPD-Bundestagskandidaten Benjamin Grimm, der mit dem Slogan "leidenschaflich gerecht" für sich wirbt. Auch in Potsdam hätten die Parteien bereits am Wochenende plakatiert, sagte Grimm. Das solle aber nichts relativieren. "Vielleicht ein bisschen zu viel Ehrgeiz einiger unserer Wahlkämpfer, aber wohl keine Gefahr für den Rechtsstaat", sagte der Rechtsanwalt Grimm.

Der unabhängige Kandidat Alexander Laesicke mahnte die Einhaltung der Spielregeln durch alle Parteien und Kandidaten an. Er selbst war am frühen Montagmorgen mit Unterstützung eines Freundes auf eine ziemlich hohe Leiter geklettert und hatte einige seiner Plakate einfach ganz oben an die Masten gehängt - höher als die SPD-Wahlwerbung.

Bei der Plakatierung vor Wahlen geht es immer auch um die attraktivsten Plätze in der Stadt. Bei acht Bürgermeister- und neun Bundestagskandidaten ist diese Tatsache nicht unerheblich. In Oranienburg wurde die Aufstellung von allein 45 Großplakaten genehmigt. An vielen Laternenmasten hängen bereits jetzt mehrere Plakate, dabei haben noch längst nicht alle Parteien mit dem Plakatieren begonnen.