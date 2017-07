UN-Sonderbeauftragter fordert rasche Lösung für Tempelberg-Krise

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Nach blutiger Gewalt im Streit um Sicherheitsmaßnahmen am Tempelberg in Jerusalem hat der zuständige UN-Sonderbeauftragte eine Lösung für den Konflikt noch diese Woche gefordert. "Es ist extrem wichtig, dass eine Lösung für die derzeitige Krise bis Freitag dieser Woche gefunden wird", sagte Nikolaj Mladenow, UN-Beauftragter für den Friedensprozess im Nahen Osten am Montag in New York. "Die Gefahren werden nur eskalieren, wenn wir ohne eine Lösung durch eine erneute Runde der Freitagsgebete gehen."