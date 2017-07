Flüchtlings-Bundesamt stellt neue Systeme zur Identitätsprüfung vor

artikel-ansicht/dg/0/

Bamberg (dpa) Nach Problemen mit Mehrfach-Identitäten von Flüchtlingen und dem Fall Franco A. will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Identitätsfeststellung verbessern. Am Dienstag (12.30 Uhr) stellt die Behörde in Bamberg neue digitale Assistenzsysteme dafür vor. Sie sollen den Asyl-Entscheidern helfen, die Angaben von Asylbewerbern etwa zu ihrer Herkunft zu überprüfen.