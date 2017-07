artikel-ansicht/dg/0/

La Celle Saint-Cloud (dpa) Mit einem Spitzentreffen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einer Krisenlösung im bürgerkriegserschütterten Libyen beitragen. Auf dem Schloss von La Celle Saint-Cloud vor den Toren von Paris werden am Dienstag (15.00 Uhr) der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung, Fajis al-Sarradsch, und der Militärführer Chalifa Haftar erwartet. Diplomaten zeigten sich zuversichtlich, dass sich die beiden libyschen Kontrahenten auf eine gemeinsame Erklärung zu Grundsätzen für politischen Fortschritt in ihrem Land einigen könnten.