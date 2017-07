Blitzeinschlag beim Spiel der FSV-Reserve

artikel-ansicht/dg/0/

Fußball gespielt wurde aber dennoch in Bernau. Der FSV beherrschte das Geschehen auf dem Platz, konnte jedoch seine Überlegenheit nicht in Treffer umsetzen. Storkow agierte da wesentlich cleverer. So endete die Begegnung 2:1 für die Gäste.