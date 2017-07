Pingpong-Asse trumpfen in Bayern auf

artikel-ansicht/dg/0/

Noch am Freitagabend trafen sich die Spieler beider Vereine, tauschten die vielen Neuigkeiten aus und eröffneten gegen 20 Uhr nach einer kurzen Begrüßungs- und Einspielphase die sportliche Auseinandersetzung mit den beiden Doppelspielen. Gespielt wurde je mit einer Vierermannschaft nach dem Modus jeder gegen jeden. Als Gastgeschenk wurde dem Kapitän des Gastgebers eine Auswahl von Bieren der Klosterbrauerei Neuzelle überreicht.

Die Gastgeber spielten mit Jörg Block, Holger Braun, Rafael Rico und Tanja Mehlhorn, der Gast mit Pierre Labahn, Olaf Käfer, Rolf Stiller und dem kurzfristigen Ersatz vom SV Roskow, Jürgen Völzke.

Bereits nach den Doppeln führte der Gast mit 2:0. Sicher mit 3:0 und 3:1-Sätzen hatten die Stahl-Spieler den Auftakt für sich entschieden. Die folgenden vier Einzelspiele gestalteten sich spannender, der Gastgeber zeigte hier seine spielerische Klasse und konnte am Ende zwei von diesen gewinnen. Mit 2:4-Rückstand hofften die Bayern auf den Ausgleich, verloren aber die nächsten drei Spiele äußerst knapp im vierten beziehungsweise fünften Satz, ehe sie den nächsten verdienten Punkt verbuchen konnten und zum 3:7 aufschlossen.

Stahl ließ aber keine Zweifel an einem erneuten Auswärtssieg in Bayern aufkommen und gewann das Freundschaftsspiel am Ende klar gegen den TSV Pliening-Landsham mit 10:4. Mannschaftskapitän Pierre Labahn (3,5), Olaf Käfer (2,5) und Rolf Stiller (1,5) punkteten. Für die Bayern spielten die Zähler Jörg Block (2,0) und Tanja Mehlhorn (2,0) ein. Trotz der Niederlage freuen sich die Spieler um Kapitän Jörg Block auf ein Wiedersehen beim 16. Eisenhüttenstädter Tischtennisturnier, voraussichtlich im Juni nächsten Jahres.