Im 70. Jahr des Jamlitzer Fußballs

Jamlitz (MOZ) Die SG Jam-litz/Lieberose spielt in der kommenden Saison in der 2. Kreisklasse, Staffel 1, des Fußballkreises Südbrandenburg mit zehn Mannschaften um Punkte. Los geht es am 20. August mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Raddusch. Im Pokal geht es bereits am 6. August in Jamlitz gegen Kreisligist Grün-Weiß Lübben II. Dort steigt am Sonntag, 14 Uhr, auch ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Pinnow.