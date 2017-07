Bund steckt seine Claims ab

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Suche nach einem Endlager für Atommüll ist noch längst nicht in Gang gekommen. Damit jedoch geeignete Gesteinsformationen geschützt werden, will der Bund sämtliche Bohrungen ab einer bestimmten Tiefe reglementieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591449/

Wolfram König weiß, dass er sich auf vermintem Terrain befindet. Daher lässt der Präsident des Bundesamtes für Entsorgungssicherheit (BfE) möglichst keine Interpretationen seiner Worte zu. "Es gibt erst einmal eine weiße Landkarte", sagt der Behördenleiter am Montag in Berlin. Die Suche nach einem geeigneten Endlager sei nach wie vor absolut ergebnisoffen. Dies heißt aus seiner Sicht aber auch, dass jene Gebiete, die aufgrund der geologischen Bedingungen als Standort in Frage kommen könnten, geschützt werden müssten.

Damit startet das auf Jahrzehnte angelegte Verfahren in eine erste Phase. Der Regulierungsbehörde geht in einem ersten Schritt sozusagen um das Abstecken der Claims. Denn wenn geeignete Gesteinsformationen in einem Areal durch menschliche Eingriffe beeinträchtigt wurden, kann dort keine unterirdische Atommüllkippe mehr errichtet werden.

Somit dürfen ab Mitte August viele Bohrungen für die Erdwärmenutzung, den Brunnenbau oder die Suche nach Rohstoffen nur mit Zustimmung des BfE starten. Bei einer Tiefe von mehr als 100 Metern muss die Regulierungsbehörde des Bundes einbezogen werden - neben den zuständigen Landesbergämtern. Bei Bohrvorhaben zwischen 100 und 200 Metern muss das BfE innerhalb von acht Wochen entscheiden. Für noch tiefere Bohrungen gibt es kein Zeitlimit. König betont, dass es sich um "punktuelle Entscheidungen" handele. Diese ließen keine Rückschlüsse zu, ob sich ein ganzes Gebiet als Endlagerstandort eignet. Trotzdem werde vermutlich jede Entscheidung, die "aus Transparenzgründen" im Netz veröffentlich wird, von öffentlichen Diskussionen begleitet, prophezeit König.

"Es ist zwar bekannt, wie es großräumig im Untergrund aussieht", sagt der Präsident des im Jahr 2016 neu formierten Bundesamtes. "Jetzt soll aber kleinteiliger nachgeschaut werden." Dieses operative Geschäft übernimmt die neu gegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung. Sie wird sich bei Behörden und Unternehmen die entsprechenden Daten beschaffen und daraus eine Karte mit möglichen Standortregionen erstellen - möglichst innerhalb der nächsten Legislaturperiode bis 2021. Als "Wirtsgesteine" kommen bestimmte Salz-, Ton- und Granitschichten infrage, die eine bestimmte Dicke aufweisen und nicht durch Erdbeben bedroht sind. Ziel ist, bis 2031 einen Standort zu finden und das Endlager zur Mitte des Jahrhunderts in Betrieb zu nehmen. Finanziert wird die Lagerung des Nuklearmülls über einen staatlichen Entsorgungsfonds, in den die Stromkonzerne Anfang Juli insgesamt 24 Milliarden Euro eingezahlt haben.

Hans-Georg Thiem, Präsident des brandenburgischen Landesbergamtes, erkennt in dem vom Bundestag im Mai beschlossenen Standortauswahlgesetz noch viele Unklarheiten. "Der Gesetzgeber hat eine große Dynamik entfaltet, aber zu den einzelnen Schritten, wie das gesamte Verfahren geführt werden soll, gibt es noch mehr Fragen als Antworten", sagt er. Die geologischen Daten sind aus seiner Sicht in den meisten Bundesländern gut aufbereitet. Allein in Brandenburg werden insgesamt 160000 Meter Bohrkerne aufbewahrt. Die Mark jedoch stehe aufgrund der geologischen Gegebenheiten bei der Endlagersuche "nicht an erster Stelle", sagt Thiem.