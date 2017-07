Frankfurter ringen bei Kadetten-EM

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Montag kämpfen die Kadettenringer im Freistil um das Erreichen der Finals bei den Europameisterschaften in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina). Wenn am Donnerstag die griechisch-römischen Ringer in die Qualifikation einsteigen, wird es auch für zwei Ringer vom Leistungszentrum in Frankfurt (Oder) ernst: Josefine Purschke (52 kg/SV Warnemünde), Zweite beim Grand Prix von Deutschland in Dormagen, und der aktuelle Deutsche Meister Maximilian Simon (SV Weißwasser) wollen sich erste internationale Lorbeeren verdienen. Purschke steigt am Donnerstagvormittag in die Kämpfe ein, Simon am Freitag.