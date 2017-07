Virtuose Posaunen erfreuen Friedersdorfer

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) Fast bis auf den letzten Platz füllte sich am Sonntagnachmittag die Kirche des Ortes. Drei Tenorposaunisten, Simon Schunn, Sören Fries und Danilo Koban, hatten auf Anregung der aus der Region stammenden jungen Bassposaunistin Ulrike Gäbel zu einem Konzert eingeladen. Die Künstler, die sich aus ihrer Studienzeit kennen, verbrachten in der vergangenen Woche einige Urlaubstage im Elternhaus von Ulrike Gäbel und nutzten ihre Freizeit auch dazu, sich auf das musikalische Programm in der Kirche vorzubereiten.