THW stellt Ausstellung zur Verfügung

Hohenwutzen (MOZ) Mit einer Festveranstaltung erinnert Hohenwutzen am Sonnabend an die Oderflut vor 20 Jahren. Dann wird auch die Wanderausstellung des Technischen Hilfswerkes (THW), Ortsverband Seelow, "Ein Fluss verbindet" zu sehen sein. Darum habe sich Familie Grafe aus Hohenwutzen schon vor Monaten bemüht, teilt Manfred Utecht vom THW Seelow mit. "Ein Gewinn für die Stadt Bad Freienwalde, denn andere Bewerber, wie die Stadt Frankfurt (Oder) haben ihren Bedarf zu spät angemeldet und konnten bei der Vergabe der Ausstellungstermine für 2017 nicht mehr berücksichtigt werden", so Utecht. Anschließend wechselt die Ausstellung ins Oderbruch Museum Altranft.