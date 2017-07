Brückenbaustelle Dannenwalde: Ampeln bleiben bis Ferienende

artikel-ansicht/dg/0/

Dannenwalde (mhe) Bedeutet die Brückenbaustelle nördlich von Dannenwalde unter der Woche eine Verzögerung für Autofahrer, wächst sie sich zum Reiseverkehr am Wochenende zu einer echten Staufalle aus. 45 Minuten Wartezeit wurden am Wochenende im Radio vermeldet. Doch ein Ende der Warterei sei absehbar, betonte Regio-Nord-Chef und Kreistagsabgeordneter Olaf Bechert (CDU) am Montag. "Ich wurde von mehreren Bürgern angesprochen. Es herrscht offenbar einige Unsicherheit, da ja mal die Rede davon war, dass die Arbeiten bis Ende Mai fertig sein sollten, dann aber offenbar auf Ende 2017 verschoben wurde." Für manche sei überdies der Eindruck entstanden, dass sich nicht unbedingt viel tue auf der Baustelle. Seine Erkundigungen beim Landesbetrieb Straßenwesen in Eberswalde hätten jedoch ergeben, dass die beauftragte Baufirma bis Ende August Zeit habe, so Bechert. Zumindest soll bis dahin eine Freigabe ermöglicht werden. Restarbeiten seien danach noch zu erledigen.