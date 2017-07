Häuser erzählen jüdische Schicksale

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) In der Jägerstraße und der Schwedter Straße erinnern Stolpersteine an das Schicksal der jüdischen Familien Gerson und Freundlich in Angermünde. Insgesamt 43 Kinder, Männer und Frauen aus der Stadt starben in Konzentrationslagern. Nur eine Frau aus Angermünde überlebte diese Hölle: Ellen Wahrburg. Sie wohnte mit ihrer Familie in der heutigen Rudolf-Breitscheid-Straße 11.

Die alte Wagenhalle: Sie erinnert an den jüdischen Friedhof in der Puschkinallee. © Steffen Tuchscherer

Das damalige Eckgrundstück gegenüber dem Bahnhof wird in den Bauakten des Stadtarchivs Angermünde 1851 erwähnt. Eigentümer war Kaufmann Eduard Marwitz. Auf dem Gelände befanden sich mehrere Speicher und Gebäude. Um die Jahrhundertwende gehörten mehrere Gebäude, darunter ein Pferdestall und ein Kornspeicher, dem Kaufmann Steinicke. Etwa zur gleichen Zeit besaß auch der Getreidehändler Heinrich Wahrburg ein Geschäft und Speicher auf dem Eckgrundstück. Zusammen mit seiner Frau Erna, Tochter des Möbelhändlers Ferdinand Lefévre, und ihren Kindern Ellen und Ernst, bewohnten sie das Wohnhaus Altkünkendorfer Straße 11. 1919 verstarb Heinrich Wahrburg. Seine Witwe heiratete drei Jahre später den Kaufmann Siegfried Freimann, der das Getreidegeschäft und die Verpachtung des Anwesens weiterführte. Auf dem Areal befanden sich mehrere Unternehmen, unter anderem eine Berliner Gasbrenner-Fabrik und die Mühlenbau-Anstalt und Walzenriffelei Alex Hanack.

Mit dem Machtantritt Hitlers verändert sich das Leben der jüdischen Familien in der Stadt. Ihre Geschäfte wurden boykottiert, sie selbst ausgegrenzt. "Beschimpfungen und Beleidigungen musste Ellen Wahrburg in der Schule erdulden", erinnert sich eine alte Klassenkameradin. Stiefvater Siegfried Freimann wurde für kurze Zeit im KZ Sachsenhausen eingesperrt, wo man ihm unmissverständlich klar machte, das Juden in Deutschland nicht mehr erwünscht waren.

Wie weit die Diffamierungen gingen, belegt ein Schreiben aus der Bauakte des Grundstücks Breitscheidstraße 11. Die Firma Gerlach und Kampfhenkel, die ein Gebäude auf dem Gelände gepachtet hatte, denunzierten die Mitbürger in einem Schreiben vom September 1938 an die Polizeiverwaltung Angermünde: "Wie wir hörten, beabsichtigt die Verpächterin des von uns gepachteten Grundstückes, die Nichtarierin Erna Freimann..." Die Familie Freimann plante ihre Ausreise nach Chile und zog deshalb nach Berlin um. Doch kurz vor dem Ausreisetermin wurden am 13. Oktober 1942 Erna und Siegfried Freimann verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Die Kinder Ellen und Ernst konnten sich der Verhaftung entziehen. Aber die Gestapo folterte die Braut von Ernst, bis diese das Versteck der beiden preisgab. So kamen auch sie nach Auschwitz. Erna und Siegfried Freimann wurden "offiziell" nach Riga evakuiert und nie wieder gesehen. Ernst Wahrburg starb bei Menschenversuchen mit Röntgenstrahlen im Lager Auschwitz. Ellen Wahrburg kam kurz vor dem Kriegsende in das KZ Ravensburg, wo sie am 3. Mai 1945 zusammen mit anderen Gefangenen das Ende ihres Martyriums erlebte. Nach dem Krieg zog Ellen Wahrburg in die USA. 1966 besuchte sie noch einmal ihre alte Heimat Angermünde.

Das Eckgrundstück wurde später umgebaut. Eine alte Reklame am Giebel erinnert heute noch an die Zeit der Gasbrenner- und Seltersfabrik.