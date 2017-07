Unverstellter Blick auf Ägypten in der Schulscheune

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Ihn reizt das Fremde, der Blick hinter die Fassaden, in die Gesichter, auf das alltägliche Leben fernab touristischer Pfade - zum Beispiel in Ägypten. Welche Schätze sich dabei heben lassen, das zeigt der Hobbyfotograf Frank Müller ab Sonntag, 17 Uhr, in der Alten Schulscheune Diensdorf-Radlow. Bis zum 6. September stellt der 73-Jährige 28 großformatige Motive aus, die während seinen acht Individualreisen entlang des Nil zwischen Qina, Luxor und Assuan entstanden sind.