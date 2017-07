Auf den Spuren der Pilger

artikel-ansicht/dg/0/

Sieversdorf (MOZ) Auf den Spuren des Heiligen Jakobus, dem am heutigen Jakobstag gedacht wird, wandern seit Jahrhunderten Pilger quer durch Europa. Ihr Ziel: Santiago de Compostela in Spanien. Dort wird das Grab des Heiligen vermutet. Auch in Brandenburg gibt es traditionelle Pilgerrouten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591460/

Selbst begeisterte Pilgerin: Silvia Scheffler lief 1000 Kilometer von Frankreich bis ins spanische Santiago de Compostela, wie ihr Pilgerpass bezeugt. Heute beherbergt sie Wanderer in Brandenburg in ihrer Pension.

Selbst begeisterte Pilgerin: Silvia Scheffler lief 1000 Kilometer von Frankreich bis ins spanische Santiago de Compostela, wie ihr Pilgerpass bezeugt. Heute beherbergt sie Wanderer in Brandenburg in ihrer Pension. © MOZ/Sandra Jütte

Die Jakobsmuschel ziert einen Holzpflock an der Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite zeigt ein gelber Pfeil den Weg gen Westen. Pilgerzeichen sind rund um Silvia Schefflers Pension an der Orgelwerkstatt in Sieversdorf allgegenwärtig. Direkt vor ihrer Tür verläuft einer der Brandenburgischen Jakobswege. In der ersten Pilgerherberge im Bundesland bietet die Sieversdorferin Wanderern seit zehn Jahren eine Übernachtungsmöglichkeit an. "Der Weg kam zu mir", sagt die 61-Jährige. "Das war das eigentliche Jakobuswunder."

2005 lief Silvia Scheffler selbst den berühmtesten aller Jakobswege - nach Santiago de Compostela. 1000 Kilometer in acht Wochen, von Frankreich nach Spanien über die Pyrenäen, durch die Hochebene Nord-Meseta. "Das hatte ich mir vor meinem 50. Geburtstag vorgenommen", erzählt sie. "Man entwickelt sich am Weg", sagt die gelernte Biologin. Sie sei mit jedem Kilometer gelassener geworden und habe gelernt, das Gegebene anzunehmen. Kurz nachdem sie zurückgekehrt war, entdeckten Wissenschaftler der Viadrina die Wege mittelalterlicher Jakobspilger in Brandenburg wieder. Ein Teil der sogenannten Nordroute verläuft durch Sieversdorf. "Da war klar, dass ich hier Pilger aufnehmen möchte", betont Silvia Scheffler.

Rund 40 Pilger und etliche Gruppen beherbergt die 61-Jährige pro Jahr, in der Pension oder auch in ihrem Garten. "Ich bin gerne gastfreundlich", sagt sie über ihre Motivation. Die meisten seien auf der Suche nach einer Auszeit und nach sich selbst. Neben einem Stempel in den Pilgerpass bekommen die Wanderer auf Wunsch auch den Pilgersegen mit auf den Weg.

Einige Hundert wandern jährlich durch das Bundesland, schätzt Christopher Frantzen, Vorsitzender der Jakobusgesellschaft Brandenburg-Oderregion. Eine von ihnen ist die Berlinerin Dorothea Müller. Mit einer Freundin ist sie bereits mehrere Brandenburger Routen gelaufen, immer den Pilgertafeln nach. Nicht aus religiösen Gründen, sondern zu Beginn aus Neugierde. "Dann hat es mich gefesselt", sagt sie. Die wichtigste Erfahrung sei die Entschleunigung gewesen. Unterwegs hat sie nur das Nötigste dabei: Wechselklamotten, kleines Handtuch, Reiseapotheke. "Eine gute Vorbereitung ist alles", betont sie.

Die schönste Route sei die Verbindung von Fürstenwalde nach Müncheberg gewesen. Auf dem Weg habe sie den Geist der alten Pilger gespürt, gibt die 56-Jährige an.

¦ Nordroute: Von Frankfurt ziehen die Pilger nach Sieversdorf, vorbei an Müncheberg, durch die Märkische Schweiz nach Strausberg, Bernau bis nach Hennigsdorf. Insgesamt sind es 174 Kilometer.

¦ Südroute: Diese verläuft von Frankfurt über Jacobsdorf durch Fürstenwalde und Erkner bis nach Berlin-Teltow und ist 131 Kilometer lang.

¦ Alle Routen und Infos unter: www.brandenburger-jakobswege.de