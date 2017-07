Bauarbeiten auf 31. Juli verschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Fahrbahnunterhaltungsmaßnahmen an der Landesstraße 200 zwischen Ortsausgang Bernau und Ortseingang Rüdnitz sind verschoben worden. Zwar wurden die Bauarbeiten am Montagmorgen wie geplant begonnen, am Abend jedoch unterbrochen. Die Straßensperrung wurde aufgehoben.

Grund für die Unterbrechung der Arbeiten ist die unbeständige Wetterlage, die für diese Woche vorausgesagt wurde. Die Unterhaltungsmaßnahmen an der Fahrbahn sollen nun am 31. Juli und am ersten August wieder aufgenommen werden. Dann tritt auch die Sperrung der L 200 für den Fahrzeugverkehr zwischen Bernau und Rüdnitz wieder in Kraft.