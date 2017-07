Zwischen den Rosen für Luft gesorgt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591463/

Zuvor habe man sich mit den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern abgestimmt, ob irgendwelche Aspekte oder Auflagen zu beachten seien, sagte Johanna Wirth, die 2014 die Interessengemeinschaft Schlosspark-FreundInnen mit initiiert hat. Abgesprochen worden sei beispielsweise das Abholen des ausgemerzten Grüngutes. Dann aber hätte der allgegenwärtige Regen beinahe die Planungen zunichte gemacht.

"Wir haben uns jedoch nicht abschrecken lassen und etwa 95 Prozent unseres Vorhabens geschafft", berichtete die Waldsieversdorfer Landschaftsarchitektin. Auf die Umrahmung mit Leierkastenmusik durch zwei Mitglieder der IG musste wegen der Feuchte zwar verzichtet werden, doch beim abschließenden Picknick habe der Wettergott Erbarmen gezeigt. Bänke seien zusammengestellt und ein schmackhafter Abschluss des Einsatzes vollzogen worden, schilderte sie.

Etwa zwei Jahre liegt die Neubepflanzung der Felsenbühnen-Rabatte zurück. Damals hatte die IG die ursprünglich an jener Stelle mickernden Rhododendren in das Rondell am Griepensee umgepflanzt und danach mit gesammeltem und gespendetem Geld Kartoffelrosen in die Rabatte eingebracht. Im Vorfeld war auch die Uckermärkische Rosenschule zum Umgang mit den Pflanzen nochmals kontaktiert worden. "Im Frühjahr werden wir die Rosen dann auf 30 Zentimeter zurückschneiden, damit sie noch kräftiger und buschiger wachsen", erklärte Wirth.

Zu den Aktionen der Schlosspark-FreundInnen zählen überdies eine Kunstauktion, das Stecken von 2000 Blausternzwiebeln oder der geschmiedete Rosenbogen.