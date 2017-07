Orgelkonzert in Groß Rietz

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Rietz (MOZ) Der Organist Christoph Kreide ist am Freitag in der Dorfkirche in Groß Rietz zu Gast. Ein "neues Programm", verspricht der Musiker und kündigt "eine klingende Reise durch die unterschiedlichsten Musikstile und Epochen" an. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für das Honorar des Organisten wird gebeten.