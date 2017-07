Diskussion um Vereinszuschüsse

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt gibt beachtliche 400 000 Euro für die Vereinsförderung aus. Allerdings fehlt es an einer Förderrichtlinie, die regelt, wie der Betrag gerecht verteilt werden kann. Das haben die Mitglieder des Hauptausschusses im Zuge der Nachtragshaushaltsdebatte erneut festgestellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591466/

Der Finanzausschuss hatte den Nachtragsetat zwar zum Beschluss empfohlen, allerdings nicht einstimmig. Ähnlich sahen die Abstimmungsergebnisse in den anderen Fachausschüssen aus. Wobei, und das erklärte Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) im Hauptausschuss, es eine große Zahl an Enthaltungen gegeben habe. Das liege vielleicht daran, dass nicht alle Fragen beantwortet werden konnten. Wie etwa die, warum der eine Verein eine höhere Zuwendung bekomme als der andere. Ralf Lehmann bemühte sich um Aufklärung. Es seien alle Anträge bewilligt worden, bis auf den des Fördervereins Jugendblasorchester. Dem wurden nur 700 Euro zugestanden. Für den Freundeskreis Schloss Freienwalde dagegen seien statt 500 nun 600 Euro bewilligt worden. Hinsichtlich des Handwerkermännerchors, der laut Beschlussvorlage 1200 Euro beantragt hatte, verwies Lehmann darauf, dass der Chor ein Aushängeschild der Stadt im musikalischen Bereich sei. Für Miete, Mitgliedsbeiträge, Kleidung, Literatur und Weiteres entstünden ihm erhebliche Aufwendungen. "Ich glaube, dass der Handwerkermännerchor nach Jahren der Abstinenz von Zuschüssen der Stadt durchaus berechtigt ist, einen Zuschuss für seine Arbeit zu bekommen", begründete er in Ermangelung einer Vereinsförderrichtlinie die Entscheidung der Verwaltung. Erste Parameter für eine Förderrichtlinie gebe es. Die sollen den Stadtverordneten nach der Sommerpause vorgelegt werden.

Steffi Ross (Linke) merkte an, dass der Bildungsausschuss einen Grund hatte, warum dieser gegen den Antrag des Handwerkermännerchors gestimmt habe. Es wäre an sich kein Problem, den Verein mit 1200 Euro für Miete zu unterstützen, sagte sie. Allerdings habe der Bildungsausschuss ein Problem damit, ein Übungslager und die Neuanschaffung von Chorkleidung zu finanzieren. Besonders wenn man berücksichtige, dass kleinere Summen wie etwa für die Anschaffung einer Tischtennisplatte und eines Netzes für den SV Jahn in Höhe von 500 Euro oder 500 Euro für den Hundesportverein nicht berücksichtigt worden seien. Den Antrag des Fördervereins Jugendblasorchester wolle der Bildungsausschuss durchaus berücksichtigen, aber nicht jedes Jahr mit 2000 Euro. Der Bildungsausschuss sei der Meinung, dass es sehr ungerecht bei der Berücksichtigung zugegangen sei. Das werde den Zwiespalt zwischen den Vereinen nicht besser machen.

Bürgermeister Ralf Lehmann reagierte sofort und erklärte, dass es keine Streichung von Zuschüssen gegeben habe. Die aktuelle Belegliste im Nachtragsetat vom 14. Juli besage, dass in diesem Bereich noch 3284 Euro zur Verfügung stehen und damit die Zuschüsse des SV Jahn, des Hundesportvereins und des Vereins Phönix gedeckt seien. Die einzige Reduzierung sei beim Antrag der Bernauer Tafel vorgenommen worden.

Joachim Fiedler (Linke) meinte dazu unter anderem, dass die Stadt stolz sein könne auf solche Ensembles wie das Jugendorchester und den Handwerkermännerchor. Bessere Botschafter könne die Stadt kaum finden. Entsprechend sollten die Anträge behandelt werden. Berücksichtigt werden sollte allerdings auch, so Ausschussvorsitzender Reinhard Schmook (SPD), wer wo noch welche Zuschüsse bekomme. Denn im Fischen nach Fördermitteln seien einige sehr clever. Im Kuratorium der Sparkasse bekomme er mit, wer Anträge stelle. Dazu gehöre auch der Förderverein Jugendblasorchester. Und der bekomme immer etwas ab. Dieter Bosse (CDU) sprach sich zwar für eine Vereinsförderrichtlinie als Grundlage aus. Über viele Anträge werde man aber immer wieder separat entscheiden müssen.

Mit sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen empfahl der Hauptausschuss den Stadtverordneten den Beschluss des Nachtragsetats.