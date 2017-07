Idyllischer Waldsee im Schlaubetal

artikel-ansicht/dg/0/

Das Schlaubetal ist unter Erholungssuchenden schon längst kein Geheimtipp mehr. Etwas weniger bekannt ist hingegen der Schervenzsee, der sich mitten in dem Naturpark befindet und der sich besonders für Familien mit Kindern eignet. Der idyllische Waldsee befindet sich auf dem Gelände des Campingplatzes Schlaubetal Camping Schervenzsee. Dieser umfasst neben 400 Wochenendhäusern auch 80 Touristenstellplätze und ist mit vier Sternen zertifiziert. Die überwiegende Mehrzahl der Urlauber kommt aus Sachsen und Brandenburg.

Tagesgäste müssen über den Haupteingang an der Rezeption ihren Eintritt für die einzige offizielle Badestelle an dem Waldsee entrichten - 1,20 Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. "Die Preise haben wir seit mehr als 20 Jahren nicht angehoben", berichtet Jörg Klofski, Betreiber des Campingplatzes. Die Tagesgäste können sich nicht nur in dem klaren Wasser erfrischen, sondern auch den großen Wald-Spielplatz nutzen. "Jedes Jahr lassen wir ein neues Spielgerät aufstellen, dieses Jahr ist ein Vogelnest mit Klettervorrichtung dazugekommen", erzählt Klofski, der mittlerweile rund 65 000 Euro in die derzeit 14 Spielgeräte investiert hat.

Der 18 Hektar große See lockt mit sauberem Wasser und ist bis zu 9,50 Meter tief. "Wir haben eine schier unerreichbare Wasserqualität, die uns seit Jahren bescheinigt wird. Ein Grund dafür ist, dass die Schlaube nicht durch den See fließt. Und die Sichttiefe beträgt bis zu zwei Metern", erzählt der Campingplatz-Betreiber. Die Wassertemperatur wird täglich in einem Meter Tiefe gemessen, am Montagvormittag betrug sie exakt 22,4 Grad.

Für alle Gäste steht ein Strand mit feinem Sand zur Verfügung. Wer es weniger sandig mag, für den gibt es direkt daneben eine gepflegte Liegewiese. Regelmäßig in den Sommerferien kommt Familie Meeß aus Berlin an den Schervenzsee. "Uns gefällt es hier sehr gut. Es ist schön ruhig, der See liegt sehr idyllisch und für unsere Kinder ist es hier ideal, da es ins Wasser nicht so steil hineingeht", sagt Mutter Ute Meeß. Die Kinder lockt außerdem den etwas schwimmenden Badesteg, der zum Sitzen und Springen genutzt wird.

An der Rezeption können außerdem Boote ausgeliehen werden. Ein normales Tretboot kostet 5 Euro die Stunde, für ein großes Tretboot werden 7 Euro fällig. Ruderboote gibt es für 3,50 Euro, und das beliebte SUP (Stand Up Paddling) kann für 8 Euro pro Stunde ausprobiert werden.

Wer anschließend hungrig geworden ist, der kann sich im Strandcafé stärken. Dort gibt es ein Bistro-Angebot unter anderem mit den Klassikern wie Currywurst und Pommes Frites, außerdem Eis und Getränke. Geplant ist in den kommenden Jahren auch die Wiedereröffnung der einstigen Gaststätte, deren Betreiber im vergangen Jahr aus Altersgründen schließen musste.

In den Sommermonaten gibt es für alle Kinder zudem ein besonderes Angebot: Jeden Mittwoch und Sonnabend heißt es Kinderangeln am eigenen Fischteich. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Rezeption. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro, für Kinder von Campinggästen ist das Angeln kostenlos. Mitgebracht werden müssen eine eigene Angel, ein Unterfangkescher, Futter für den Haken, ein Eimer und eine erwachsene Begleitperson.