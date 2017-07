artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Eine Vogeloase versteckt sich hinter Tor und Mauer in der Fabrikstraße 1. Familie Kühnel ist am Montag vom Naturschutzbund (Nabu) mit der Plakette "Schwalben willkommen" ausgezeichnet worden. Übergeben haben sie Rotraut Gille und Hartmut Völkerling an Helga und Klaus Kühne. Jetzt findet die Plakette einen Platz neben dem Eingang an der Mauer.