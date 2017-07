Straße nach Schönfelde gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Gölsdorf (MOZ) Ein schwarzer Pkw war nicht das einzige Fahrzeug, das am Montagmorgen die Straßensperrung in Gölsdorf Richtung Schönfelde ignorierte; sich vorsichtig an Lkw und Fräsmaschine vorbeischob. "Ein Teil des alten Asphalts kommt runter, dann wird die Straße verbreitert", erklärte René Ritter von der Potsdamer Firma Asphalt-Beton-Service das Spektakel zu Beginn der Bauarbeiten. 6,50 Meter wird die Kreisstraße 6741 nach Abschluss der Fahrbahnverbreiterung messen.

Die Fräsarbeiten am ersten Teilstück zwischen Gölsdorf und Biogasanlage werden heute beendet und setzen sich dann in Richtung Schönfelde fort. Die Umfahrung parallel zur Kreisstraße über den Abzweig zur Biogasanlage, die am Montag noch möglich war, fällt dann weg. Gölsdorfern bleibt für die Fahrt nach Fürstenwalde nur der Weg über Buchholz; wenn dort nächste Woche die Straßenarbeiten in Richtung Neuendorf im Sande beginnen, wird der Weg über Buchholz und Steinhöfel nach Fürstenwalde führen.

Bis Anfang November sollen die Arbeiten auf insgesamt sechs Kilometern Kreisstraße dauern. Die Kosten von rund 2,7 Millionen Euro teilen sich Bund und Landkreis.