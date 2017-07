Abneigungen und andere Todesursachen

artikel-ansicht/dg/0/

"An einem solchen Abend sollte man auf keinen Fall zu Hause bleiben", so Rainer Kattanek, der mit seiner Frau Helga aus Eberswalde gekommen war. "Der Autor liest witzig und sehr unterhaltsam", befand Helga Kattanek in der Pause begeistert. Sie werde wahrscheinlich auch ein Buch kaufen, so die Literaturliebhaberin.

Das hatte Gerda Ehlert aus Joachimsthal bereits in die Tat umgesetzt und ein Exemplar des jüngsten Hähnel-Werkes "Gefallen auf dem Feld der Ehe", erworben und signieren lassen.

Viele der kurzweiligen und zuweilen recht mordlüsternen Geschichten regten das Publikum spontan zum Lachen an. Wenn es beispielsweise um eine "sachliche, aber innige Abneigung" zweier Eheleute ging, die am Ende mit der Ermordung des Mannes endete, Blumengeschenke an Ehefrauen, die sarkastisch als Drachenfutter qualifiziert wurden oder es sich um illegale Urnenbestattungen auf See handelte, gab es schon einmal ein herzhaftes Lachen aus den Reihen. Besonders die Damen amüsierten sich prachtvoll.

Die Geschichte des Kaiserbahnhofs reicht bis ins Jahr 1875 zurück, als die damalige Bahnverwaltung auf Drängen einiger Joachimsthaler Unternehmer und Bürger, unter Fürsprache des Kaisers, eine kleine Haltestelle an der Bahnstrecke Berlin-Stettin einrichtete. Die endgültige Fertigstellung des Kaiserpavillons erfolgte 1899.

Nach dem Erwerb des Gebäudes durch die Stadt Joachimsthal begann 2004 die denkmalgerechte Sanierung. Das ehemalige Stationshaus kaufte der Designer und Maler Holger Barthel, der leider im März 2016 im Alter von nur 56 Jahren verstarb.

Der Kaiserbahnhof Joachimsthal ist seit Sommer 2006 der erste Hörspielbahnhof Deutschlands. Die Veranstaltungen werden vom Heimatverein der Stadt organisiert und durchgeführt. Vereinsvorsitzende Gabi Lange hatte extra ihren Jahresurlaub so geplant, dass der Saisonbeginn nicht ohne sie stattfinden musste. Noch mit der Bräune der griechischen Insel Rhodos geschmückt, sprach sie einige einleitende Worte.

Die Lesungen finden am 4. August mit Max Victor ihre Fortsetzung, wenn es heißt: "Der Uckerrusse". Die Lange Kriminacht am 18. August bestreitet Martin Krist mit Auszügen aus "Märchenwald". Zum Tag des Offenen Denkmals wird es ein buntes Programm mit Führungen geben. Auf Franziska Troegner und Jaecki Schwarz dürfen sich die Besucher am 20. Oktober freuen. Die bekannten Schauspieler geben Geschichten von Roald Dahl zum Besten.

Und zum Abschluss des Jahres findet am 17. November wieder der Krimimarathon für Berlin und Brandenburg im Kaiserbahnhof Station. Der internationale Bestsellerautor Wulf Dorn wird aus "Die Kinder" lesen. Parallel findet im Kaiserbahnhof bis zum 3. September ein umfangreiches Hörspielprogramm statt.

Nähere Informationen gibt es beim Heimatverein Joachimsthal, Joachimsplatz 1-3, 16247 Joachimsthal, Gabi Lange, Telefon 033361 64646 oder E-Mail an glange61@gmx.de.