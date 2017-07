Eigenbetrieb wird geprüft

artikel-ansicht/dg/0/

Die so beschlossene Vorlage basiert auf einem Änderungsantrag von Ralf Steinbrück und weicht wesentlich vom ursprünglichen Papier ab, das die Fraktionen BBS/FDP, Die Linke und CDU eingebracht hatten. In ihrer Fassung war zwar auch vorgesehen, die kommunale Wohnungswirtschaft in eine eigenständige Rechts- und Organisationsform, möglichst als Eigenbetrieb, zu überführen. Allerdings sollte dieser Eigenbetrieb bereits mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 seine Arbeit aufnehmen - und zwar ohne vorherige Prüfung von Alternativen. Steinbrück hatte die Prüfung unter anderem mit Paragraf 91 der Kommunalverfassung begründet, nach der Kommunen im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen haben, "dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbieter übertragen werden". Dazu seien Angebote einzuholen oder Vergleichsberechnungen vorzunehmen. Die Einbringer der Beschlussvorlage übernahmen im Wesentlichen Steinbrücks Vorschläge.

Martin Berlin (BBS/FDP) erklärte, warum die Vorlage nötig sei. "In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen darüber, dass die kommunalen Wohnungen nicht klar vom Haushalt abgegrenzt sind und es eine Vermischung gibt." Fritz Viertel (Linke) erhoffte sich angesichts "eines großen Mangels an Mietwohnungen, dass der Neubau kommunaler Wohnungen beschleunigt wird und wir bei Investitionen nicht mehr in Konkurrenz zu anderen Investitionen in der Gemeinde stehen". Auch Lutz Kumlehn (BBS/FDP) warb für die Vorlage: "Wer wissen will, was mit einem eigenen Wohnungsbetrieb möglich ist, ob er für die Gemeinde teurer oder günstiger wird, sollte der Prüfung zustimmen."