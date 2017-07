Kinder singen in Tagespflege

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit Kinderliedern erfreuten in der vergangenen Woche Mädchen der Wriezener DRK-Kita "Freundschaft" die Besucher der DRK-Tagespflege in der Kurstadt. Begleitet von ihren Erzieherinnen Daniela Zabel und Ines Arndt sowie von Gabriele Ulrich auf der Mundharmonika sorgten sie so für einen unterhaltsamen Vormittag. Pflegedienstleiterin Franziska Dyba informierte in diesem Zusammenhang darüber, dass es noch eine geringe Zahl an Tagespflegeplätzen gibt. Informationen werden unter Telefon 03344 1500143 erteilt.