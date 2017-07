Der Strom floss trotz Flut

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591475/

Alles unter Wasser: Ingo Pohl 1997 in der Straße Am Zwickel unweit des Buschmühlenwegs.

Alles unter Wasser: Ingo Pohl 1997 in der Straße Am Zwickel unweit des Buschmühlenwegs. © Ingo Pohl

Für Ingo Pohl und sein Team war die Flut damals eine erste Bewährungsprobe unter neuem Dach. "Erst zum 1. Januar 1997 hatten die Stadtwerke die Stromversorgung von der OSE AG übernommen", erinnert sich der Elektronetzmeister, der sich von 1969 bis 2006 um die Stromversorgung in Frankfurt kümmerte. Den Juli und August 1997 hat er als "spannende, arbeitsreiche Zeit" in Erinnerung. Ingo Pohl kam dabei die Aufgabe zu, die neuralgischen Punkte im Stromnetz der Stadt herauszuarbeiten. "Die Frage war: an welchen Stellen könnte Wasser auf Strom treffen. Und wie lässt sich das verhindern. Unser Ziel war es, die Energieversorgung trotz der Flut so weit wie möglich aufrecht zu erhalten", erklärt er.

Partielle Stromabschaltungen wie im Buschmühlenweg ließen sich dennoch nicht vermeiden. Auch die Kabelverteiler in der Uferstraße und der Logenstraße standen unter Wasser und mussten ausgeschaltet werden. "Priorität hatte die Trafostation am Wasserwerk. Die musste unbedingt am Netz bleiben, damit die Pumpen weiter betrieben werden können, was uns mit viel Risiko auch gelang", erzählt Pohl. Nur wenige Zentimeter hätten zwischen stromführenden Bauteilen und dem Wasser gelegen.

Auch in weiteren gefährdeten Bereichen, wie der Berliner Straße, der Klingestraße und Am Graben gelang es über provisorisch errichtete Dämme den Stromfluss aufrecht zu erhalten. "Unser Team mit acht Kollegen hat in Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Für die große Einsatzbereitschaft bin ich allen heute noch sehr dankbar."

Von den damals gemachten Erfahrungen mit der Flut profitieren Stromkunden in Frankfurt heute, erklärt Pohl. Denn nachdem das Wasser zurückging und die Schäden beseitigt waren, wurde eine an solche Ausnahmesituationen angepasste Netzplanung auf den Weg gebracht. Als Mitglied im Aufsichtsrat der Frankfurter Dienstleistungsholding, zu der die Stadtwerke gehören, kann der 74-Jährige - sollte die Frage auftauchen - denn auch beruhigen: "Aus elektrischer Sicht ist Frankfurt für das nächste Hochwasser gerüstet."

In den nächsten Tagen veröffentlichen wir neben den lokalen Berichten zur Oderflut vor 20 Jahren weitere Erinnerungsberichte und Hochwasserbilder.