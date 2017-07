Vierteltöne unter Freunden

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Willkommen am schönen Ort", sagte Purpur-Festivalleiter Udo Muszynski zur Begrüßung der knapp 200 Gäste am späten Sonntagnachmittag im Forstbotanischen Garten. Zum Auftakt spielte die Formation "A Pony named Olga" einen mitreißend-stampfenden Mix aus Country-Punk und Polka-Billy, wie geworben wird. Und so dauerte es auch nicht lange, bis die ersten Gäste im regennassen Gras zu tanzen begannen. In den noch großzügig anzutreffenden Pfützen auf der Festwiese vor der Bühne unter Bäumen badeten bereits einige Kinder ausgiebig, während die älteren Semester in den angrenzenden Liegestühlen bei geistreichen Getränken entspannten.