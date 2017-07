Ein Python auf der Schulter

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Felix Kendler möchte seinem Publikum nichts vorenthalten. "Wenn Kai zubeißt, lässt er nicht mehr los", schildert der Tierpfleger den anwesenden Kindern und Eltern bei der Reptilien-Show im Forum Bernau sehr offenherzig. Der Kaiman, den er mit einem festen Handgriff jeweils am Schwanzansatz sowie der Schnauze fixiert hat, dreht sich laut Kendler nämlich immer wieder um seine eigene Achse und reißt seine Beute so in Stücke. Belustigt fügt der 34-jährige Tierpfleger hinzu, dass er dem Krokodil erst vor einigen Tagen eine Spritze verpasst habe. "Die nimmt er mir immer noch übel", sagt er.

Angst macht das Max nicht, der sich aufrecht auf die Holzbank gestellt hat, um einen besseren Blick auf die Show zu bekommen. Schon am Vormittag haben er und seine Schwester die Vorführung gesehen. Das habe scheinbar nicht gereicht, wie die Mutter der beiden erzählt. Während der Tierpfleger das Reptil anschließend zwischen den Holzbänken dicht am Publikum vorbeiführt, wartet auch Max ungeduldig darauf, die ledrige Haut des etwas über ein Meter langen Reptils streicheln zu können. Beheimatet ist Kai, der zwischen den Armen des Tierpflegers unverändert starr ins Leere blickt, hingegen in Südamerika, wie Kendler seinem Publikum erläutert.

Auch die anderen Tiere, die der Reptilien-Zoo aus Torgau mit zu seiner Show ins Forum mitgebracht hat, sind in der Regel eher in Australien oder Nordamerika anzutreffen. Oder in den Tropen Südostasiens, wie ein Netzpython, der geschlängelt in einem Wasserbecken seines Terrariums verweilt. Etwas scheu wirken dagegen die Bartagamen oder Kornnattern, die sich in ihren Glaskästen in der Vorhalle des Einkaufszentrums hinter Blättern und Ästen versteckt halten.

Den deutlich größeren Reptilien, die Kendler aus seinen Transportboxen holt, machen Zuschauer hingegen nichts aus. "Sie sind an Publikum gewöhnt und sehr ruhig", versichert der 34-Jährige und präsentiert in seiner Handinnenfläche wie zum Beweis eines seiner Lieblingstiere, die Kraushaarvogelspinne Matilda. Sein Tipp: "Sie eignet sich gut zum Erpressen von höherem Taschengeld."

Ruhig ist laut Kendler auch die fünf Jahre alten Tigerpythonschlange, die er als Johann vorstellt, obwohl ihr Würgegriff durchaus gefährlich werden könne. "Immerhin können sie ausgewachsen bis zu acht Meter lang und bis zu 150 Kilo schwer werden", erklärt der Tierpfleger. Dann ruft er auch die Kinder dazu auf, nähere Bekanntschaft mit dem Python zu machen. Schließlich lassen sich Fiona und Marie die wuchtige Schlange über die Schultern legen. "Ganz schön schwer", erzählt Marie daraufhin ihrer Mutter.