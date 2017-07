Hauptmann und seine Bilderwelten in Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend wird in der Burg Beeskow um 15 Uhr die Ausstellung "Gerhart Hauptmann und seine Bilderwelten" eröffnet. Es handelt sich um den Abschluss des gleichnamigen Freien Künstlerpleinairs in der Galerie der Burg Beeskow.