Kaiser-Konzert: Veranstalter und Stadt zufrieden

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Nach dem Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser am Freitagabend mit 6000 Besuchern ziehen Veranstalter und Stadt ein positives Fazit. "Wir sind rundum zufrieden und haben von allen Seiten ein super Feedback bekommen", erklärt Veranstalter Marc Wiedemann am Montag. Die Gastronomen und Händler hätten großen Umsatz gemacht. "Auch die Hotels in Frankfurt und Müllrose waren voll. Außerdem freut uns, dass es kein Verkehrs-Chaos gegeben hat und das Parkplatz-Konzept aufgegangen ist. Sehr nachgefragt waren auch die Sonderbusse der Frankfurter Stadtverkehrsgesellschaft", berichtet Wiedemann.