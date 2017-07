Grundschulhof runderneuert

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Während die Kinder der Seelower Grundschule sich in den Sommerferien erholen, wird auf ihrem Schulhof derzeit gebuddelt und gebaut. Vor allem soll eine neue Beschichtung her. Mit Bitumen und Gummibelägen soll der ausgehobene Boden bis Schulbeginn gefüllt werden.

Schippe für Schippe: Mit dem Radlader hebt Ricardo Greiser von der Firma Kesslau GmbH aus Frankfurt den Boden bis in 50 Zentimeter Tiefe aus. Eine neue Beschichtung folgt.

Vom roten Belag ist schon gar nichts mehr zu sehen. Der sei durch die vielen Schuhpaare mehr und mehr in das Schulgebäude getragen worden, berichtet Jörg Krüger, Fachbereichsleiter Bauen und Wirtschaft der Stadt Seelow. Daher hatten Mitarbeiter der Schule und Eltern der Schulkinder über ein neues Schulhofkonzept abgestimmt. Sowohl aus Eigenmitteln, als auch aus Fördermitteln des Landes werden 215 000 Euro für das Vorhaben investiert.

Momentan sind Mitarbeiter der Firma Kesslau GmbH aus Frankfurt damit beschäftigt, die Böden auszuheben. "Das wird flächendeckend 50 Zentimeter tief sein, dann kommt der Aufbau mit Frostschutzschicht, Tragschicht und Asphalt", erklärt Thomas Klann, der verantwortliche Bauarbeiter der Firma vor Ort. Dort, wo es zum Sportplatz geht, wurde ein kleiner Weg gelegt, der noch gepflastert wird.

Die Stufe, die sich vor der Eingangstür in das Gebäude befand, wurde bereits abgetragen. "Das wird alles ebenerdig", sagt Klann. Alle Befestigungen, so Krüger, werden durch neue ersetzt. Nur die vorhandenen Spielgeräte bleiben, sie erhalten aber einen neuen Fallschutzbelag. Die Flächen, die nicht mit dem Kunststoff versehen werden, sollen mit Bitumen beschichtet werden. "Da können die Kinder dann skaten und malen", sagt Krüger. Das Material hat auch einen anderen, praktischen Nutzen: "Die Verkehrsfläche direkt vor der Schule muss im Notfall für die Feuerwehr befahrbar sein", erklärt Klann.

Die Bereiche weiter weg vom Gebäude können hingegen sogenannte Wege- und Spielflächen sein, die den erwähnten gummiartigen Fallschutzbelag bekommen. "Diese Flächen entwässern sich selbst", erwähnt Klann einen weiteren Aspekt, der für den neuen Belag spricht. So wird eine Naturstein-Schotterfrostschutzschicht in die nun ausgehobene Grube gefüllt. Darauf komme dann der Drainasphalt und als letzte Schicht darauf der Gummibelag, sagt der Straßenbauer Klann. Es könne sich dann höchstens ab und zu eine Pfütze bilden, wenn es lange und stark regnet, diese würde dann aber schnell versickern können.

Das Rondell, das sich mittig des Schulhofes befand, hat seine ovale Umrundung auch schon nicht mehr. Der Betonbruch der ehemaligen Hohlblocksteine wurde bereits abgetragen. Nach Beendigung der Bauarbeiten soll die Fläche von rechteckig angeordneten Bauelementen umschlossen sein, sagt Klann.

Was den Zeitplan angeht, zeigt er sich zuversichtlich. Nachdem die Firma Kesslau mit dem Grundaufbau fertig ist, wird ein Subunternehmen die neuen Beläge fertigen. "Der Wetterbericht sagt nichts Gutes", so Klann. Wenn es die kommenden Tage über regnet, verwandele sich die ausgehobene Fläche in ein großes Wasserbecken. Aber dennoch sehe er keine Gefährdung für die Bauarbeiten. Bis zur Einschulung Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen und der Schulhof zum Toben für die Kleinen fertig hergerichtet sein.

Arbeiten auf dem Gelände des Hortes, so Krüger, laufen parallel an und werden noch in den September hinein gehen.