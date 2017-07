Buswendeschleife zieht in den Ferien um

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Vier gefällte Bäume, Schutzvorrichtungen an weiteren Gehölzen, ein Bagger und ein Bauwagen künden die Baustelle auf dem Grünheider Löcknitzcampus an. Der dortige Parkplatz inklusive Buswendeschleife soll umgestaltet werden. "Im ersten Bauabschnitt verlegen wir die Buswendeschleife", sagt Bauamtsleiterin Claudia Kulosa. Die Busse sollen künftig an der Längsseite der kleinen Turnhalle halten und am Lehrerparkplatz zurück auf die Landesstraße gelangen. Um den engen Kreisel vor der Kita, der oft unerlaubt von Pkws versperrt wird, müssen sie dann nicht mehr.