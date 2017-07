Historie als Leidenschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Es gibt Leute, die in einen Ort ziehen und sich dann auch für die Geschichte ihrer neuen Heimat interessieren. In Fredersdorf-Vogelsdorf gibt es dafür eine dreibändige, jeweils mehrere Tausend Seiten starke Chronik, die einst Manfred Kliem zusammentrug. "Das aber ist den meisten Neu-Fredersdorf-Vogeldorfern doch etwas zu umfangreich für den Anfang. Und 25 Euro für einen Band sind auch ganz schön happig. Kliem war Wissenschaftler, kein Geschichtenerzähler", stellt Petra Becker fest.

Beim Neubürgertreffen kam sie mit Zugezogenen ins Gespräch, die genau das Problem hatten. Und sie machte im Heimatverein, in dem sie Mitglied ist, den Vorschlag, eine handlichere Chronik aus Kliems Werk herauszufiltern und zu veröffentlichen. Das war im April. Und im Verein war man einhellig der Ansicht, dass solche Kurzfassungen recht gut in die inzwischen auf über zwei Dutzend angewachsenen Heimatheftchen passen würden.

Petra Becker machte sich an die Arbeit. Sie ist seit einem Jahr die von den Gemeindevertretern berufene Ortschronistin. Mit großer Freude blätterte sie in den dicken Wälzern, machte sich in Archiven im Kreis und der Gemeinde auf die Suche und durchstöberte andere Veröffentlichungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, obwohl es doch sehr schmal ist.

Einen Abriss der Ortsgeschichte von 1200 bis 1870 hat sie auf 28 Seiten zusammengefasst. Eine Ortsgeschichte für die Hosentasche sozusagen. Ein weiterer Abriss bis 1989 ist in Arbeit. "Es gibt unendlich viel zu berichten über die Zeit von 1870 bis 1989, aber im Ort nur noch wenige Leute, die mit mir reden wollen und es auch noch können", sagt Petra Becker, die es schon mit Aufrufen an Zeitzeugen, sich zu melden, versucht hat.

Die Begeisterung an der Geschichte kommt bei der promovierten Historikerin Petra Becker nicht von ungefähr. Sie mag es besonders, den großen Ereignissen der Vergangenheit ein persönliches Gesicht zu geben. "Die große Geschichte ist ja schon recht gründlich erforscht", sagt sie. Aber wie haben die Kossäten denn in Fredersdorf gelebt? Dass hier mal ein Schloss stand, wissen noch viele, aber wer lebte darin? Wer arbeitete dort? Das sei es, was sie besonders fasziniere, und das sei es, was sie aufschreiben wolle.

Einen anderen spannenden Einblick in die Ortsgeschichte hat sie den Fredersdorf-Vogelsdorfern bereits gegeben. Sie schreibt die Geschichten und Biografien hinter den Straßennamen auf - nicht nur für die Anwohner. "Das hat mich gewurmt, dass man so wenig weiß", sagt die Wissenschaftlerin in ihr. Das gehe bei den Straßennamen im Ort doch sehr durcheinander. Und andere hatten dieselben Probleme. Denn wer weiß schon, woher die Senitzstraße ihren Namen hat. Oder wer Adolf Hoffmann und Robert Pohl waren.

"Die Resonanz der Fredersdorfer und der Vogelsdorfer auf die Straßennamen-Geschichten hat mir Recht gegeben", sagt sie, das interessiere die Leute sehr. Und so, wie sich Petra Becker in die Ortsgeschichte eingräbt, wird sie immer mehr zur Einheimischen. Dabei ist sie erst 1999 in den Ort gezogen und inzwischen im Ruhestand. "Ich habe hier, vor allem im Heimatverein, Gleichgesinnte gefunden", erzählt sie, die ihr auch über den Verlust ihres Mannes hinweggeholfen hätten. Leute, mit denen sie zu Opern-Premieren oder in Konzerte und zu Ausstellungen nach Berlin fährt.

Das nächste Projekt, das der Heimatverein mit vorbereitet, ist ein "Tag der Ortsgeschichte". Der soll am 26. August mit Führungen durch den alten Ortskern und einer Ausstellung zur Geschichte gestaltet werden.