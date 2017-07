Austritte sorgen für Unruhe

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Austritte aus der SPD-Fraktion haben ihre Spuren hinterlassen. Die Fraktion ist von ursprünglich neun auf nunmehr vier Mandatsträger in der Stadtverordnetenversammlung geschrumpft. Wie die Fraktionslosen nun weiter agieren, wollen sie am Donnerstag bekannt geben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591483/

Die Fraktion der Sozialdemokraten ist enorm minimiert worden. Von den ursprünglich neun Mandaten sind noch vier in der Fraktion verblieben. In der vergangenen Woche hatten Friedhelm Zapf, Ronny Barth und Matthias Düntzsch das rote Lager verlassen. Bereits zuvor war Wolfgang Skor, Stadtverordnetenvorsteher und ehemaliger Vorsitzender der SPD-Ortsgruppe, aus der Fraktion ausgetreten. Bereits Anfang 2016 hatte Robert Masche die Sozialdemokraten verlassen und sich den Linken angeschlossen.

Mit dem Austritt der fünf Fraktionsmitglieder hat sich die Zahl der Sozialdemokraten im Stadtparlament nun halbiert. Von den verbleibenden Mitgliedern sitzen noch Karla Stumpe, Sabine Heymann, Gerhard Dewitz, der für Ulf-Michael Stumpe nachgerückt war, sowie die Vorsitzende Jutta Werbelow für die Fraktion im Parlament.

Anlass für das Zerwürfnis waren interne Meinungsverschiedenheiten in den vergangenen Monaten. Einige Stimmen behaupten gar, dass sich die Differenzen bereits seit der Kommunalwahl 2014 angedeutet hatten. Zu den Auseinandersetzungen haben laut Wolfgang Skor persönliche Anfeindungen geführt. Eine vernünftige Zusammenarbeit sah er nicht mehr gegeben. Insbesondere mit Jutta Werbelow, stellte Skor fest. Auch von Jutta Werbelow wird eine Zusammenarbeit nicht mehr angestrebt. "Die Fraktion begrüßt dies, da sich bereits seit Längerem gezeigt hat, dass insbesondere auch durch das Verhalten von Wolfgang Skor, die ursprünglich gemeinsam gesetzten Ziele nicht mehr verfolgt werden", so ihre Mitteilung. Die Fraktion wirft Skor zudem vor, Betrug am Wähler vorgenommen zu haben. Er habe die positive Lobby der Partei genutzt, um persönliche Interessen zu verwirklichen, so die Mitteilung. Die Fraktion hatte ihm bereits 2014 nahegelegt auszutreten. Jetzt wurde ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet, so Jutta Werbelow.

Diesen Vorwurf will Wolfgang Skor nicht auf sich sitzen lassen. Jutta Werbelow habe mittlerweile Post von ihm erhalten, teilte er am Sonntag mit. Darin habe er sie aufgefordert, sich bis zum 4. August öffentlich bei ihm zu entschuldigen. Denn mit ihrer öffentlich gemachten Aussage verstoße die Fraktionsvorsitzende gegen die Menschenwürde, die Freiheit auf persönliche Entfaltung sowie die Glaubensfreiheit, so Skor.

Der Stadtverordnetenvorsteher beteuert indes, dass er sich seit Jahren ehrenamtlich in der Stadtpolitik und anderweitig einbringt, unter anderem als Mitglied des Vereins "Sicher leben in Wriezen". "Parteizugehörigkeit war dabei für mich lange von untergeordneter Bedeutung, da es vielmehr um kommunale Belange, die Bedürfnisse der Bürger gehe", so Skor. "Mein persönliches Interesse war und ist immer ein sicheres, und sich positiv entwickelndes Wriezen."

Wie die Fraktionslosen nun weiter agieren, wollen sie in der kommenden Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend um 19 Uhr im Rathaus ankündigen. Gerüchten zufolge soll sich eine neue Fraktion bilden. Auch Peter Sperr hat sich aus der FDP-Fraktion gelöst - bleibt allerdings Parteimitglied. Auch für ihn ist denkbar, dass er sich einer neuen Fraktion anschließt.