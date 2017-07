"Bundeswehr rettete Schwedt"

artikel-ansicht/dg/0/

Der damals 37-Jährige war frisch gebackener Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Welse, der vom Land mit der Unterhaltung der Hochwasserdeiche im Nationalpark beauftragt war. Da kam sie schon, die erste Bewährungsprobe. Das erste schwere Hochwasser nach der Wende, die erste Flutung der Polder im Sommer, die bange Frage, ob die Deiche halten und wie lange.

"Wir hatten Glück und gute Fachleute mit jahrelangen Erfahrungen wie Rudi Grimm, der inzwischen gestorben ist, und Wolfgang Zingler. Die kannten die Schwachstellen und wussten, was hilft und was an gutgemeinter Hilfe Unsinn ist", erinnert sich Karsten Stornowski. "Wolfgang Zingler sah damals polnisches Fernsehen, das nur noch von Überflutungen, Chaos und Todesopfern berichtete. So erfuhren wir davon und bereiteten uns darauf vor, dass sich da etwas sehr Heftiges und Langwieriges zusammenbraute. Erst Tage später änderte auch das Landesumweltamt seine offizielle Einschätzung, das sei nur ein Hungerhochwasser, das sich schnell wieder vertut ."

Inzwischen ist der BMSR-Mechaniker und studierte Landtechniker 3. Beigeordnete von Landrat Dietmar Schulze. Gern denkt er an die guten Erfahrungen zurück, die man 1997 bei der Organisation des Hochwasserschutzes sammelte. "Diese Struktur hat sich bis heute bewährt. Wir hatten in Prenzlau den Krisenstab und vor Ort am Schöpfwerk die Technische Einsatzleitung. Der Deich wurde in Abschnitte mit einem Verantwortlichen, einem Fachmann für Wasserwirtschaft als Berater und den Deichläufern aufgeteilt. Die dezentralen Sandsack-Füllstationen haben sich genauso bewährt. Das hat alles gut geklappt. Die 6 bis 7 Tage, die wir uns auf die Hochwasserwelle vorbereiten können, ehe sie von Ratzdorf bis Schwedt kommt, konnten wir gut nutzen."

Kritisch aus heutiger Sicht sieht Karsten Stornowski das sehr späte Ausrufen der höchsten Hochwasser-Alarmstufe durch Vizelandrat Helaman Krause. "Vielleicht wollte er beweisen, dass wir alleine mit der Flut klar kommen. Die Leute in den Freiwilligen Feuerwehren und andere Helfer haben wir dabei aber ganz schön verschlissen. Um so beeindruckender war es für mich zu erleben, wie danach die Bundeswehr half. Als gelernter DDR-Bürger war ich solche Bilder nicht gewohnt. Erst recht nicht, dass die, die die Befehle gaben, selber mit in der Kette standen und anpackten."

Schon damals waren sich die Fachleute darüber im Klaren, dass die große Gefahr für Schwedt nicht die Deiche vor der Haustür waren. "Wir mussten einfach auf das Wunder von Hohenwutzen hoffen. Dort war der Deich abgerutscht und drohte zu brechen. Wäre das passiert, dann hätte das Wasser das Oderbruch geflutet und über die HoFriWa auch Schwedt. Davor hat uns die Bundeswehr gerettet", bekräftigt Stornowski.

Auf die Frage, was der 57-Jährige heute in so einer Hochwassersituation anders machen würde, sagt er: "Ich würde die Bürger mehr einbeziehen. Man darf die Bevölkerung nicht aussperren von solchen Ereignissen. An sicheren Orten sollten die Menschen miterleben können, was passiert. Sonst können wir auch nicht erwarten, dass sie bereit sind, mitzuhelfen."

