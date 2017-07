Abendmahl im Mittelpunkt im Salon Kleist

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was hat die Reformation z. B. in der Abendmahlsauffassung der Kirche verändert und wie wird das Abendmahl heute in der evangelischen Kirche begriffen? Diese und andere Fragen werden heute ab 17 Uhr zum Salon Kleist an Beatrix Forck, geschäftsführende Pfarrerin der Kirchengemeinde Frankfurt/Lebus gestellt. Die Veranstaltung nimmt Bezug auf die Ausstellung Bürger, Pfarrer, Professoren, die derzeit in St.-Gertraud und St.-Marien-Kirche sowie im Museum Viadrina bedeutende, restaurierte Kunstschätze präsentiert, die von der Rolle Frankfurts in Mittelalter und früher Neuzeit künden. Zunächst an der Spitze der Luthergegner, entwickelten sich Stadt, Universität und die ehemalige Universitäts- und Stadtpfarrkirche St. Marien zu einem geistig-kulturellen Zentrum der Reformation.