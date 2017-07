Lobbyisten verkünden Rückzug

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mitten in der parlamentarischen Sitzungspause haut der Verein Unser Finowkanal weithin vernehmbar auf die Pauke. "Angesichts der zum Erliegen gekommenen Dynamik um die Frage der Übernahme der Finowkanalschleusen in kommunale Regie setzen wir unsere Lobbyarbeit zum Erhalt des Finowkanals auf unbestimmte Zeit aus", schreibt der Vereinsvorsitzende Hartmut Ginnow-Merkert aus Finowfurt in einer Pressemitteilung.