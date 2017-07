artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (hw) Die Bundesstraße 96 a in der Ortsdurchfahrt Bergfelde (Schönfließer Straße), sowie die Landesstraße 171 in den Ortsdurchfahrten in Bergfelde (Hohen Neuendorfer Straße) und in Hohen Neuendorf (Schönfließer Straße vom Ortseingang bis zur Einmündung Elfriedestraße) sollen ausgebaut werden. Mit der L 171 ist Hohen Neuendorf in das 100-Millionen-Euro-Programm des Landes für Straßenbau gerückt, das bis 2019 abgeschlossen sein soll.