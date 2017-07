Risse in der Fußgängerbrücke

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Fußgängerbrücke, die den VI. Wohnkomplex mit dem Naherholungsgebiet Insel verbindet, ist in die Jahre gekommen. Das Bauwerk, das offiziell Diehloer Brücke heißt, wurde 1978 gebaut und 1979 übergeben - was nicht zuletzt mit der Errichtung der Schwimmhalle in Verbindung stand. Doch an den Brückenpfeilern zeigen sich nun große Risse im Beton. Die Verantwortlichen haben das Problem erkannt und wollen handeln. Noch in diesem Jahr soll die Instandsetzung erfolgen.