Meditation im Kirchenschiff

Beeskow (MOZ) Das Musikfestival Brandenburgische Sommerkonzerte hat am Sonntag in Beeskow Halt gemacht. Das Konzept des Festivals: Klassische Konzerte an historischen Orten im gesamten Bundesland zu veranstalten. Bevor sich die Besucher in der Marienkirche einfanden, um dem entrückten Gesang des tschechischen Chores Schola Gregoriana Pragensis zu lauschen, gab es ein kulturelles Beiprogramm mit Stadtführung, Burg-Besichtigung und Kremserfahrt. Doch den Anfang machte eine große Kaffeetafel auf dem Kirchplatz, organisiert von der hiesigen Kirchengemeinde.