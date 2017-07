Bauarbeiten im Zeitplan

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche/Rahnsdorf (MOZ) Die Bauarbeiten an den Brücken des S-Bahnhof Rahnsdorf liegen im Zeitplan, wie ein Bahn-Sprecher am Montag auf Anfrage erklärte. Autofahrer, die die Durchfahrt nutzen, um von Schöneiche nach Rahnsdorf und andersrum zu gelangen, müssen sich demnach noch bis voraussichtlich April 2018 auf Einschränkungen einstellen. Seit Juni ist die Straße halbseitig gesperrt, der ampelgeregelte Verkehr rollt immer nur in eine Richtung. Vom 25. August bis 7. September ist die Straße unter der Brücke für Fahrzeuge komplett gesperrt, Fußgänger können den Weg weiter nutzen. Danach folgt eine halbseitige Sperrung und im Frühjahr eine Vollsperrung. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des Streckenausbaus Frankfurt-Berlin.