"Hertha" kommt nach Berlin

Berlin (MOZ) Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin wird heute 125 Jahre alt. In einer Serie haben wir in loser Folge über Ereignisse und Personen aus dieser Zeit erzählt. Heute bleiben wir in der Gegenwart, denn es wird gefeiert mit Festakt, einer Ausstellung und einem Jubiläumsspiel.

Johannes B. Kerner ist glühender Fan von Hertha BSC. Der einstige SFB-Fernsehreporter, der zu traurig-tristen Zweitliga-Zeiten über den Fußball-Bundesligisten berichtet hat, wohnt inzwischen in Hamburg, aber wenn er gefragt wird, ob der HSV oder St. Pauli sein Lieblingsverein ist, lautet seine Antwort freudestrahlend immer: "Tut mir leid, mein Verein ist seit Jahrzehnten Hertha." Damit ist der Moderator natürlich prädestiniert, den offiziellen Festakt zur 125-Jahr-Feier zu moderieren, der heute Abend im Roten Rathaus stattfindet. Neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Vereinsrepräsentanten um Präsident Werner Gegenbauer werden auch Reinhard Rauball, Boss der Deutschen Fußball Liga und Wolfgang Huber, ehemaliger Bischof in Berlin, erwartet.

Zuvor eröffnet Stadtmuseumsdirektor Paul Spies gemeinsam mit Hertha-Aufsichtsrats-Chef Bernd Schiphorst und Club-Legende Erich Beer im Ephraim-Palais die Ausstellung "Hauptstadt-Fußball", in der die Geschichte von Hertha auf drei Etagen an Hand von 125 Exponaten nacherzählt ist. Da wird die Ostkurve, in der die Fans bei Spielen immer stehen, in Bild und Ton nachgestellt. Durch ein Loch in einem Bretterzaun erlebt man Bilder von Herthas Meisterjahren 1930/31. Dunkle Kapitel wie die Nazi-Zeit werden ebenso thematisiert wie große Erfolge und eher unbekannte Dinge. Darunter glänzende Exponate wie der Kronprinzessinnen-Pokal, 1908 vom Haus Hohenzollern für Finalspiele gestiftet, oder bescheidene wie der kleine, gelbe Besucherzähler, der 1990 zum Einsatz kam, als Hertha und der 1. FC Union erstmals im Olympiastadion gegeneinander spielten.

Ob die Ehrengäste des Festaktes mit der S-Bahn nach Mitte kommen, ist nicht überliefert, aber nach einem blau-weißen Flugzeug, das damals die Gesellschaft LTU nutzte, und einer Hertha-Lokomotive, die noch immer ihren Dienst bei der Bahn verrichtet, gibt es jetzt auch einen S-Bahnzug in den Vereinsfarben Blau-Weiß. Mit dem können die Fans, sofern es nicht wie am Montag bei der Jungfernfahrt eine Signalstörung gibt, am Sonnabend ins Olympiastadion fahren, wenn die Profis zum Jubiläumsspiel gegen den FC Liverpool antreten.

Dann ist bereits mittags Unterhaltung für die ganze Familie angesagt. Neben diversen Kinderaktionen treten ehemalige Profis wie Arne Friedrich und Kjetil Rekdal auf einer Bühne auf, ehe die Partie gegen die von Jürgen Klopp trainierten Reds angepfiffen wird.

Der Dampfer "Hertha", auf dem einst einer der Vereinsgründer geschippert war und so die Inspiration zum Namen erhielt, ist am Montag aus seinem jahrzehntelangen Quartier in Wusterhausen/Dosse abtransportiert worden, wird aber wohl erst nach dem 8. August in Berlin ankommen, weil das Schiff noch keinen Schwimmfähigkeitsattest hat.