Kinderwagen-Parade am Luchsgehege

"Kinderwagentreff" heißt die neue Sommeraktion, zu der Vorstandsmitglied Elisabeth Alter Familien (aktuell 16 Muttis) einlädt. Ihre Enkeltochter Novelee Ruff betreut die Spielgeräte aus dem Alter-Fundus und hat ein Auge auf die kleinen Akteure. Wurfspiele, Leitergolf, Reifen, Hüpfburg und Schwungtuch stehen zur Auswahl und komplettieren die schon vorhandene Rutsche, das Klettergerüst und die Wippen auf dem Tierpark-Spielplatz am Café. Auch Eierlaufen ist im Angebot. Während die Kids ihren Spaß haben, können die Eltern gemütlich Kaffee trinken, Kuchen essen und sich austauschen. "Wir wollen so mehr junge Familien in den Tierpark locken", begründet Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter, die 2019 aus der Politik aussteigt und sich in Zukunft weiterhin für den Tierpark engagieren möchte. "Die Anlage, die schon mein Mann und viele weitere Ehrenamtler zu DDR-Zeiten mit aufgebaut haben, liegt mir am Herzen", sagt Elisabeth Alter.

Die Mitglieder im Förderverein des Heimattiergartens könnten Nachwuchs gut gebrauchen. Bei der Sommeraktion sollen junge Leute angesprochen und für ehrenamtliche Mitarbeit sensibilisiert werden. Frischer Wind und neue Ideen sind gefragt. Eine davon ist die Vorstellung der zahlreichen Tierpaten, die mit ihrem finanziellen Beitrag einen Teil der anfallenden Futterkosten für ihr Lieblingstier übernehmen. "Wir wollen Fotos von den Paten mit einer persönlichen Begründung, warum sie gerade dieses Tier unterstützen, im Café aufhängen", erläutert Elisabeth Alter.

Die nächsten Termine sind am 14. und 28. August, ab 10 Uhr.