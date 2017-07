Votum für mehr Schulsozialarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Schulsozialarbeit an den beiden Grundschulen der Stadt wird mit einer weiteren Personalstelle verstärkt. Das haben die Stadtverordneten beschlossen. Derzeit teilen sich beide Schulen tageweise eine Schulsozialarbeiterin. Der Bedarf an Unterstützung ist weit größer.

Letzter Schultag: 270 Kinder der Puschkinschule werden feierlich in die Sommerferien verabschiedet. Doch so entspannt ist der Schulalltag nicht immer. Lehrer und Eltern fordern deshalb sozialpädagogische Unterstützung durch Schulsozialarbeit. © MOZ/Daniela Windolff

Es hat lange gedauert und viel Überzeugungsarbeit und Leidensdruck erfordert, ehe überhaupt für die Grundschulen der Stadt eine Stelle für Schulsozialarbeit eingerichtet werden konnte. Bisher war das nur für weiterführende Schulen in Trägerschaft des Landkreises vorgesehen, der diese Stellen aus dem sogenannten 610-Stellen-Programm des Landes finanziert.

Doch der Bedarf, schon in den Grundschulen frühzeitig auf immer häufigere Verhaltens- und Entwicklungsprobleme der Kinder mit sozialpädagogischer Unterstützung zu reagieren, steigt. Deshalb beschlossen die Stadtverordneten vor drei Jahren, dass die Stadt als Träger der Puschkin- und der Bruhn-Grundschule eine Schulsozialarbeiterstelle aus dem eigenen Haushalt finanziert. Seit September 2014 arbeitet Anja Wittig an beiden Grundschulen als Schulsozialarbeiterin, drei Tage an der Bruhn- und zwei Tage an der Puschkinschule. Sie ist damit mehr als ausgelastet.

Beide Einrichtungen schätzen ihre unterstützende sozialpädagogische Arbeit sehr. Doch immer häufiger signalisieren Schulleitungen und Elternvertreter, dass eine Stelle für beide Schulen dem steigenden Bedarf nicht mehr gerecht werden könne, weil der Anteil der Kinder mit Teilleistungsstörungen, sonderpädagogischem Förderbedarf oder sozial-emotionalen Auffälligkeiten Problemen im häuslichen Umfeld sowie Konflikte unter den Kindern immer mehr zunehme. Inzwischen lernen auch viele Asylbewerberkinder an den Schulen, die sprachlich und kulturell neue Probleme mitbringen. Der Ruf nach mehr Schulsozialarbeit wird immer lauter.

Die Fraktion der Linken in der Stadtverordnetenversammlung hatte deshalb den Beschlussantrag eingebracht, eine zweite Personalstelle einzurichten, sodass an beiden Schulen an jedem Schultag ein Schulsozialarbeiter für Lehrer, Kinder und Eltern unterstützend zur Verfügung steht. Die Stellenerweiterung soll zum zweiten Schulhalbjahr im Februar 2018 in Kraft treten.

Damit rannte die Links-Fraktion bei den meisten Abgeordneten offene Türen ein. Lediglich die Ländliche Bürgergemeinschaft (LBG) meldete Bedenken an und forderte, einen solchen Beschluss bis nach der Haushaltsdiskussion zurückzustellen. Man müsse erst prüfen, ob der Haushalt 2018 eine Stellenerweiterung überhaupt finanzieren könne, erklärte Burkhard Grambauer, Fraktionsvorsitzender der LBG.

Grambauers Antrag auf Zurückstellung fiel jedoch in der SVV durch. "Wir müssen es genau umgekehrt machen, zuerst einen Beschluss fassen, dass wir uns verpflichten, eine solche Stellenerweiterung in den Haushalt aufzunehmen. Es ist einfach zu wichtig für unsere Kinder, als abzuwarten, ob man es sich leisten könne oder nicht", betonte Heiko Poppe (Linke).

Auch Frank Bretsch (SPD) gab ihm Recht: "Die Situation an unseren Grundschulen rechtfertigt es, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, dass wir die Schulsozialarbeit an beiden Schulen stärken wollen. Bretsch, der selbst Schulleiter an der Ehm Welk-Oberschule ist, bescheinigte gute Erfahrungen in der fachlichen Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit der Grundschulen und weiterführenden Schulen in Angermünde beim Übergang der Kinder.

Bürgermeister Frederik Bewer (parteilos) unterstützte einen Grundsatzbeschluss ohne Aufschub, um die Zeit bis zum Schulhalbjahr intensiv nutzen zu können für eine Stellenausschreibung und Suche einer geeigneten Fachkraft.

Die SVV beschloss die Einrichtung einer zweiten Personalstelle für Schulsozialarbeit mit mindestens 20 Wochenstunden mit den drei Gegenstimmen der LBG und zwei Enthaltungen (CDU).