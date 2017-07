Gefährlichen Keimen auf der Spur

artikel-ansicht/dg/0/

Die Öffentlichkeit horcht vor allem auf, wenn es um Krankenhauskeime geht. Doch generell machen multiresistente Keime immer mehr Probleme. "Die Infektionszahlen insgesamt steigen", sagt Dr. Klaus-Friedrich Bodmann. Tiermast, das Einschleppen von Erregern aus anderen Ländern und viele andere Gründe könnte der Chef-Infektiologe am Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus aufzählen. "Das ist ein sehr multifaktorielles Problem."

Man könnte auch sagen, sein Fachgebiet wird immer wichtiger. Dabei ist Bodmann, der am Forßmann Chefarzt der Klinik für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin und Klinische Infektiologie ist, in der Infektiologie einer von nicht einmal 300 Fachkollegen bundesweit. "Es ist wichtig, die neuesten Erkenntnisse aus Diagnostik und Therapie zu kommunizieren", sagt er. Zum achten Mal hat der Mediziner nun ein Infektiologisches Symposium in Eberswalde organisiert. "Es ist immer wieder schön, dass es gelingt, die bekanntesten Infektiologen aus dem deutschen Sprachraum herzulotsen, obwohl keiner ein Honorar bekommt", freut sich der Moderator des Treffens. So brachte Professor Wolfgang Graninger aus Wien, einer der prominentesten Vertreter des Fachgebietes , ein "Antibiotika-Quiz" mit. Die Referenten kamen unter anderem auch aus Nürnberg und Leipzig. Aus Eberswalde sprach außer Bodmann Dr. Thomas Talaska. Der Hygiene-Chef am Forßmann, der lange ein Institut zur Erforschung von durch Zecken übertragenen Krankheiten leitete, widmete sich diesem Thema mit dem Vortrag "Erkrankungen durch die gefährlichsten Tiere Deutschlands".

Nicht nur Internisten und Chirurgen nahmen das Fachwissen auf. Elena Kamenev, Hygienefachkraft in der Fachklinik Wolletzsee (Uckermark), fand besonders einen Vortrag über maßgeschneiderte Antibiotika-Therapie spannend. "Das Beispiel eines Zwölfjährigen erinnerte mich an eine Patientin, bei der wir nicht vorwärtskommen", sagte sie. Dem schwer erkrankten Jungen konnte erst geholfen werden, als die Antibiotikadosis stark erhöht wurde.

Bei der Standarddosierung falle die Antibiotikagabe meist zu niedrig aus, "selten zu hoch", Individualisierung der Therapie sei enorm wichtig, fasst Dr. Bodmann die Erkenntnis desselben Vortrages zusammen, der für ihn "das wichtigste Highlight" des Symposiums" darstellte.

Wie man den Gefahren schwerer Infektionen in Eberswalde begegnet? "Wir versuchen zur Zeit, eine infektiologische Sprechstunde zu installieren", sagt Chefarzt Bodmann. Sie soll Patienten in allen Klinikbereichen zugutekommen. "Was wir tun können, ist, solche Infektionen früh zu erkennen, betroffene Patienten zu isolieren, um die Übertragung zu vermeiden und natürlich eine gute Behandlung."

Wichtig bleibt aber auch die Fortbildung der Kollegen. Vor dem Hintergrund, dass mehr als 90 Prozent der Antibiotika in China und Indien produziert werden, könnte auf dem nächsten Symposium die Verfügbarkeit von Antibiotika ein Thema sein, so Dr. Klaus-Friedrich Bodmann.