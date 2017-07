Veränderte Linienführung und Wartezeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Panketal (MOZ) Ab 7. August wird die Zepernicker Chaussee in Bernau voraussichtlich für ein Jahr gesperrt. Grund sind die Arbeiten an den Bahnbrücken, die im Auftrag der DB Netz AG erneuert werden. Neben den Fußgängern und Radfahrern muss sich auch die Barnimer Busgesellschaft auf neue Linienführungen und damit verbundene Wartezeiten einrichten. Schon jetzt informiert die BBG daher auf ihrer Internetseite über aktuelle Veränderungen zum Schuljahresbeginn.

So wird die Linie 901 betroffen sein. Alle über Malzmühle verkehrenden Fahrten werden umgeleitet. Anschlussfahrten in Schwanebeck (892, 899) und in Blumberg (901) werden angepasst und sind angehalten, auf die Anschlüsse zu warten. Nachmittags müssen Fahrgäste zu den Haltestellen Händelstraße und Malzmühle an der Haltestelle Zepernick, Poststraße, in die Linie 891 umsteigen. Die Linie 891 in Richtung Händelstraße wird die Linie 901 aus Bernau abwarten. Alle Fahrten, die aufgrund der Sperrung verändert wurden, erhalten 600er-Fahrtnummern, teilt die BBG mit. So wird die Buslinie 901, Fahrt 7, automatisch zur 607.

Mit dem Schulbeginn fährt die neue 607 dann wie folgt: Um 7 Uhr geht es vom Busbahnhof Bernau ohne Halt über die Umleitung bis zur Haltestelle Malzmühle (7.15 Uhr). Fahrgäste, die bisher den Abschnitt S Bahnhof bis Abzweig Wohnsiedlung nutzten, müssen auf die Linie 868 ausweichen.

Fahrt 602 um 6.33 Uhr aus Ahrensfelde hält in Zepernick, Poststraße, auf der anderen Straßenseite und fährt ab S-Bahnhof Zepernick ohne Halt zur Haltestelle "Abzweig Wohnsiedlung". Die Haltestellen "Händelstraße" und "Malzmühle" werden nicht bedient. Fahrgäste dieser Haltestellen nutzen bitte die Fahrt 607. Sie fährt anschließend als Linie 891, Fahrt 603, weiter nach Bernau.

Zu Unterrichtsende führen dann die Fahrten 639, 635, 617, 619 und 667 von Bernau über Ahrensfelde nach Blumberg mit Halt in Zepernick, aber nicht über Malzmühle, Händelstraße und Stern, sondern Bahnhof, Poststraße und Kirche. An der Haltestelle Poststraße können Fahrgäste in Richtung Malzmühle umsteigen. Die Linie 891 wartet. Die Fahrt 639 hat keinen Anschluss Richtung Malzmühle.

Fahrten 659, 661, 663 und 665 von Blumberg nach Mehrow und Eiche warten an der Schule in Blumberg die Fahrten 639, 635, 617 und 619 ab. Fahrt 637 um 15.05 Uhr ab Barnim-Gymnasium fährt unverändert bis Malzmühle und dann über die Umleitung zurück nach Bernau.

Die Fahrten 612, 618 und 626 von Blumberg über Ahrensfelde nach Bernau halten in Zepernick, aber nicht am Stern, an der Händelstraße und Malzmühle, sondern Kirche und Bahnhof.

Weitere Details zum Nachlesen im Internet: www.bbg-eberswalde.de/index.php/fahrplan/baustellen/bernau