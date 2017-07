Unterschriftenlisten für Buslinie nach Basdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Da langfristig nicht mit einem Supermarkt in Zühlsdorf zu rechnen sei, so Mitinitiator Jürgen Naß, seien viele Einwohner auf eine regelmäßige Busverbindung nach Basdorf angewiesen, wo von Apotheken und Blumenläden über Bekleidunggeschäfte und Lebensmittelmärkte bis hin zu Zahnärzten alles für den alltäglichen Bedarf zu finden sei. "Wenn man jung und gesund ist, kommt man auch ohne Bus problemlos nach Basdorf. Was ist aber mit jenen, die wegen Alter oder Krankheit nicht mehr Auto fahren können?", fragt Jürgen Naß, der wie viele ältere Einwohner froh ist über den Bürgerbus, den Hartmut und Eleonore Haase organisiert haben. "Wir können und müssen dafür sorgen, dass das Angebot an Nahverkehr insbesondere nach Basdorf verbreitert und verstetigt wird", so Naß. Die Initiative fordere deshalb eine Buslinie, die täglich mindestens eine Hin- und Rückfahrt mit mehreren Zustiegsmöglichkeiten in allen Teilen Zühlsdorfs anbietet.

Die Listen könne jeder, der mit einem Wohn- oder Wochenendgrundstück in Zühlsdorf ein direktes Interesse an der Busverbindung habe, unterzeichnen. Die Listen liegen in Zühlsdorf noch bis zum 6. August in der Bahnhofsstube und bei Physiotherapeut und "Heidekönig" Patrick Leiste (Praxis Andrea Köpke) aus. Listen können von der Internetseite der örtlichen Volkssolidarität auch ausgedruckt werden.

Filippo Smaldino-Stattaus, Bürgermeister im Mühlenbecker Land, hat einer Mitteilung zufolge der Initiative seine Unterstützung bereits zugesagt.